Rennes-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Rennes (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Buorigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu. All.: Stephan.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Statistiche

La Lazio deve vincere e sperare che il Celtic vinca in casa del Cluj per qualificarsi ai sedicesimi di finale. L'ultima eliminazione dei biancocelesti in una fase a gironi risale all'edizione 2009-10 di Europa League.

Il Rennes non ha mai battuto una squadra italiana nelle coppe europee: il bilancio dei 5 precedenti è di 2 pareggi e 3 sconfitte. Nel match d'andata all'Olimpico la Lazio si impose 2-1.

La Lazio ha vinto le sue due ultime trasferte in Francia: 3-1 a Nizza il 19 ottobre 2017 e 3-1 a Marsiglia il 25 ottobre 2018, entrambe le occasioni in Europa League. Sono questi gli unici successi dei biancocelesti in terra francese: il bilancio delle altre 6 sfide è di 2 pareggi e 4 sconfitte.

Ciro Immobile ha partecipato attivamente a 15 gol (11 reti e 4 assist) nelle sue ultime 17 partite disputate in Europa League. Nelle sue ultime 11 gare di Europa League giocate partendo nell'undici titolare, il bomber della Lazio ha firmato 8 gol e 4 assist.