Una Roma senza freni tramortisce i turchi del Basaksehir, vicini l'anno scorso (prima, però, della rivoluzione attuata sul mercato) a vincere la Superlig, con un netto 4-0 che ha esaltato l'Olimpico, sempre più convinto della scelta Paulo Fonseca come guida tecnica e "spirituale" del nuovo corso della Lupa. Giallorossi - in tenuta blu notte - guardinghi nel primo tempo, in cui comunque trovano il vantaggio sul Basaksehir con l'incredibile autorete di Junior Caiçara. Poi, l'espolosione nella ripresa, in cui Zaniolo sale in cattedra, confeziona una magia per Dzeko, prima di realizzare il 3-0 a un anno esatto dal suo esordio con la maglia della Roma. Al 93' Kluivert chiude i conti. Nell'altro match del gruppo J, sorprendente imposizione per 4-0 degli austriaci del Wolfsberger in casa del Borussia Mönchengladbach.

Il tabellino

ROMA-BASAKSEHIR 4-0

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante (72' Veretout); Zaniolo, Pastore (64' Pellegrini), Kluivert; Dzeko (74' Klinic). All. Paulo Fonseca. All.: Fonseca.

Basaksehir (4-3-3): Günok; Junior Caiçara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic (69' Azubuike), Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen (78' Ba), Arda Turan (64' Crivelli). All.: Buruk.

Arbitro: Javier Estrada Fernandez (Spagna).

Gol: 42' aut. Junior Caiçara (R), 58' Dzeko (R), 71' Zaniolo (R), 93' Kluivert (R).

Assist: Zaniolo (R, 2-0), Dzeko (R, 3-0), Zaniolo (R, 4-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Juan Jesus, Veretout.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

1' - ZANIOLO! Iniziativa personale e rasoterra dal limite: Günok, portiere della nazionale turca, respinge la sfera coi piedi.

20' - DZEKO DI TESTA! Palla alta sulla palla ben scodellata a centro area da Zaniolo.

33' - PROVVIDENZIALE USCITA DI TESTA DI PAU LOPEZ, che allontana palla al limite dell'area con Gulbrandsen pronto a lanciarsi alla conlusione. Fazio e Juan Jesus in netto ritardo...

39' - PASTORE! Mancino velenoso dal limite su appoggio di Diawara: Günok riesce a respingere la sfera!

42' - AUTOGOL DEL BASAKSEHIR E ROMA IN VANTAGGIO! Cross di Spinazzola, lanciato da Dzeko, salla destra e goffissima deviazione col fianco nella propria porta di Junior Caiçara: 1-0!

50' - DZEKO! Passaggio in profondità di Pastore col bosniaco che scatta bene e calcia in porta: parata in due tempi di Günok.

55' - GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Contropiede velocissimo con conclusione di Zaniolo (su assist di Kolarov) e deviazione vincente di Dzeko. Segnalato l'offside del bosniaco.

56' - DZEKO PARTE ANCORA TUTTO SOLO IN CONTROPIEDE! Altra conclusione in bocca a Günok in fase di uscita...

58' - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Questa volta è tutto valido: azione travolgente di Zaniolo, che si beve la difesa del Basaksehir e, dalla destra, appoggia la sfera all'indietro per Dzeko, la cui conclusione a porta vuota risulta un gioco da ragazzi.

71' - GOL DELLA ROMA CON ZANIOLO! Azione manovrata in area turca Kluivert, Dzeko e poi Zaniolo che, liberissimo, insacca con un destro a giro basso. Gol Bellissimo con Dzeko che restituisce il favore di prima, allo stesso Zaniolo.

77' - PELLEGRINI! Tiro dai 20 metri al fulmicotone, radente il palo. L'arbitro non si avvede di una deviazione col tacco di Ponck.

88' - KALINIC ALL'ESORDIO IN GIALLOROSSO! Assist in verticale di Pellegrini e doppia conclusione del croato vanificata dall'intervento di Günok.

90'+3 - GOL DELLA ROMA CON KALINIC! Ribaltamento di fronte giallorosso, sul tracciante in profondità di Zaniolo: sinistro basso, all'angolino, da parte dell'olandese e 4-0.

Seguono aggiornamenti...