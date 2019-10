Roma-Borussia Mönchengladbach: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau López, Spinazzola, G.Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert, Dzeko. All. Paulo Fonseca

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, M.Thuram, Pléa; Embolo. All. Marco Rose

Arbitro: William Collum (Scozia)

Statistiche Opta

Questo sarà il primo incontro tra Roma e Borussia Mönchengladbach in competizioni europee. Il Borussia ha perso solo una delle precedenti 6 partite in trasferta contro avversarie italiane in Europa League (3 vittorie e 2 pareggi), con la sconfitta contro la Lazio nel febbraio 2013 (2-0 con gol di Candreva e Álvaro González).

La Roma ha un’imbattibilità in Europa League, nella fase a gironi, che dura da 13 gare (8 vittorie e 5 pareggi nel parziale). L’ultima sconfitta per i giallorossi risale al settembre 2009 con il 2-0 per il Basilea.

Il Borussia Mönchengladbach ha raccolto solo una vittoria nelle ultime 8 partite di Europa League (3 pareggi e 4 sconfitte nel parziale), quella contro la Fiorentina nel febbraio 2017 per 4-2, con tripletta di Stindl e gol di Christensen dopo il 2-0 iniziale targato Kalinic-Borja Valero.

Edin Dzeko ha segnato 9 gol nelle ultime 6 partite di Europa League, inclusa la rete nella vittoria per 4-0 contro il Basaksehir nella precedente gara casalinga europea.