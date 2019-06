L’ufficialità arriverà solamente nei prossimi giorni ma Roma e Torino di fatto in questa giornata possono tirare un bel sospiro di sollievo e godersi un’estate decisamente migliore.

In virtù della decisione del TAS sul Milan, escluso dall’Europa League 2019/2020, i giallorossi non dovranno prendere parte ai preliminari ed entreranno direttamente ai gironi della seconda competizione europea per club mentre il Torino entrerà nella competizione dai preliminari, al posto dei giallorossi, entrando in corsa a partire dal secondo turno preliminare dove se la vedrà contro la vincente della sfida fra gli ungheresi del Debrecen e gli albanesi dell’FK Kukesi.

I granata tornano in Europa dopo 5 stagioni: l’ultima volta, sempre in Europa League, edizione 2014-15, arrivarono fino agli ottavi di finale quando vennero eliminati dallo Zenit San Pietroburgo.