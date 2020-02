Serviva unicamente una vittoria, anche solo per scacciare i fantasmi di un mese senza gioie, e la vittoria arriva. La Roma ringrazia Carles Perez, a segno per la prima volta con la maglia giallorossa all'esordio da titolare, e si impone per 1-0 sui belgi del Gent, aggiudicandosi l'andata dei sedicesimi di Europa League e guardando con fiducia al ritorno in programma in Belgio la prossima settimana. Un successo che mancava da un mese, appunto: dal 19 gennaio, per la precisione, giorno del 3-1 esterno al Genoa. Di contro, la prestazione della squadra di Fonseca è tutt'altro che soddisfacente. Dzeko e compagni passano in vantaggio quasi subito, disputano un discreto primo tempo, calano verso l'intervallo e nella ripresa, pur avendo un paio di occasioni per chiudere i discorsi, cedono campo e occasioni agli avversari. Solo la bravura di Pau Lopez e gli errori sotto porta di Depoitre impediscono ai belgi di tornare a casa con un pareggio. In vista del ritorno, insomma, antenne dritte: non sarà una passeggiata come nel 2009, quando la formazione allora allenata da Luciano Spalletti si impose fuori casa con un clamoroso 7-1.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (69' Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini (79' Mkhitaryan), Perotti (82' Kluivert); Dzeko. All. Fonseca

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums (91' Marreh), Owusu, Odjidja; Bezus (74' Chakvetadze); Depoitre, David. All. Thorup

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Gol: 13' Carles Perez

Assist: Dzeko (R, 1-0)

Ammoniti: Bezus, Smalling

Note: -

La cronaca in 7 momenti chiave

13' – GOL DELLA ROMA. Primo gol con la maglia giallorossa per Carles Perez, servito stupendamente nello spazio da Dzeko: sinistro mortale davanti a Kaminski e palla in rete. 1-0.

Carles Perez a segno in Roma-Gent, Europa LeagueGetty Images

28' – Inserimento in area dell'ex Udinese Kums e destro che, sporcato da Spinazzola, termina di poco fuori mettendo i brividi a Pau Lopez.

51' – Kolarov su punizione pesca sul secondo palo Smalling, che calcia al volo ma trova la respinta in angolo di Kaminski.

59' - Tiro improvviso col sinistro di Odjidja, che cerca il primo palo: Pau Lopez si tuffa ed è bravo a togliere il pallone dalla porta.

61' – Altro sinistro da fuori di Odjidja: di nuovo Pau Lopez, per la seconda volta in pochissimi minuti, dice di no all'avversario alzando sopra la traversa con la punta delle dita.

68' – Kums pesca in area Depoitre, che davanti a Pau Lopez manca clamorosamente la deviazione "consegnando" il pallone al portiere della Roma. Grande sofferenza per i giallorossi.

87' – Kolarov a un passo dal 2-0: bel cross di Santon, colpo di testa potente del serbo e gran riflesso di Kaminski, che respinge.

Il migliore

Carles Perez. Il suo gol, il primo con la maglia della Roma all'esordio da titolare, consente ai giallorossi di nascondere i problemi di 90 minuti tutt'altro che brillanti. Meglio nel primo tempo, ma pure nel secondo cerca con insistenza la doppietta.

Il peggiore

Depoitre. Spreca più di un'occasione, sia in ripartenza che nei pressi della porta. Ha buona parte della sconfitta sulla coscienza.

Il tweet

Le pagelle

CLICCA QUI