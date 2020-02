Roma-Gent in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezos; Niangbo, David. All. Jess Thorup

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Roma-Gent: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Roma-Gent, in programma giovedì 20 febbraio alle 21.00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della Roma

Atalanta -Roma 2-1 (45' Dzeko, 50' Palomino, 59' Pasalic)

Roma-Bologna 2-3 (16' Orsolini; 22' aut. Denswil; 26' e 51' Barrow; 72' Mkhitaryan)

Sassuolo-Roma 4-2 (7' e 16' F.Caputo, 26' Djuricic; 55' Dzeko, 73' rig. Veretout; 74' Boga)

Roma-Lazio 1-1 (26' Dzeko; 34' Acerbi)

Juventus-Roma 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 45+2 Bonucci; 50' aut. Buffon)

Gli ultimi 5 risultati del Gent

KAS Eupen-Gent 2-3 (5', 12' David, 7' Prevljak, 19' Milićević, 84' Castro-Montes)

Gent- Anderlecht 1-1 ( 14' Colassin, 28' David)

Mechelen-Gent 0-3 ( 1' Bezus, 49' David, 90' Niangbo)

Gent-Genk 4-1 ( 16' Bongonda, 45' Mohammadi, 52' Bezus, 88' Odjidjia-Ofoe, 90' Niangbo)

Gent-Mouscron Peruwelz 3-1 ( 9' Depoitre, 51' Osabutey, 74', 77' David)

Roma-Gent: informazioni

Data, orario e luogo: giovedì 20 febbraio, ore 21:00 | Stadio Olimpico di Roma