Roma-Gent: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezos; Niangbo, David. All. Jess Thorup

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Statistiche

Gli unici precedenti tra Roma e Gent risalgono alle qualificazioni di Europa League 2009-10. I giallorossi hanno vinto 3-1 in casa e 7-1 in trasferta.

La Roma ha perso solo una partita delle ultime 14 disputate in competizioni europee in casa. L'ultima sconfitta casalinga in gare UEFA risale alla scorsa stagione, quando i giallorossi persero 0-2 contro il Real Madrid durante la fase a gironi di Champions League.

Il Gent è imbattuto nei suoi ultimi 10 match disputati in competizioni europee, includendo gli scontri di qualificazione.

Edin Dzeko ha segnato 10 gol nelle sue ultime 9 presenze casalinghe in competizioni UEFA.