Roma, la guida al sorteggio dei sedicesimi: ecco le maggiori insidie

La Roma ha chiuso il girone J dell’Europa League 2019-2020 in seconda posizione alle spalle dei turchi del Baskasehir e davanti a Borussia Moenchengladbach e Wolfsberger. Con questo piazzamento i giallorossi hanno strappato la qualificazione per la fase finale a eliminazione diretta, ma saranno inseriti in seconda fascia al sorteggio dei sedicesimi di finale dovendo così sperare nella Dea Bendata per evitare di affrontare subito un top club europeo del calibro di Arsenal, Manchester United, Siviglia e Ajax.

Esclusa da regolamento l’eventualità di un derby con l’Inter di Antonio Conte, i tifosi romanisti possono comunque guardare con fiducia alla cerimonia di sorteggio di lunedì 16 dicembre alle 13 (diretta su Eurosport 1 - canale 210 di Sky - Eurosport Player e in LIVE STREAMING GRATUITO su it.eurosport.com), alla luce della presenza di diverse squadre sulla carta inferiori alla Roma. Stiamo parlando di Malmoe, Basilea, Celtic, Lask Linz, Espanyol, Gent e Braga, mentre si profilerebbe un doppio confronto molto equilibrato in caso di abbinamento con Salisburgo, Porto e Benfica.

Le maggiori insidie

La Roma non può fare altro che incrociare le dita. L'urna, infatti, potrebbe riservare un avversario da incubo: da evitare Ajax, Manchester United, Arsenal, Siviglia, Porto, Benfica e Red Bull Salisburgo.

L'urna dei desideri

Le squadre più morbide sulla carta sono Malmoe, Lask Linz, Gent e Braga. Da qui a fine febbraio - il match di andata si giocherà giovedì 20 febbraio, quello di ritorno il 27 febbraio - le incognite non mancano.