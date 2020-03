Roma, stop ai voli Italia-Spagna: gara col Siviglia in Europa League a rischio?

Siviglia-Roma potrebbe non giocarsi. La gara inizialmente in programma giovedì 12 marzo (alle 19) al Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia - a porte chiuse - è infatti a rischio dopo la decisione del Governo spagnolo di bloccare tutti i voli da e per l'Italia fino al 25 marzo. La Roma non è ancora partita per la Spagna e, a questo punto, non sa come arrivare a Siviglia per disputare l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

C'è una 'trattativa' in corso tra Governo italiano e quello spagnolo, per garantire almeno un volo charter - per domattina - con un numero ridotto di passeggeri tra giocatori, staff tecnico/medico e dirigenti, per garantire che, almeno, il match si gochi. Al momento però la Spagna resta sulla sua posizione, ovvero quella di bloccare qualsiasi volo. Una decisione verrà presa stasera, con la supervisione della UEFA, per capire se questa partita possa giocarsi regolarmente.