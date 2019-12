Missione compiuta: la Roma approda ai sedicesimi di finale di Europa League. Di sorrisi, però, neanche l'ombra. A esultare alla fine è il piccolo Wolfsberger, che torna a casa da Roma con un 2-2 ininfluente per una classifica già compromessa, ma prestigiosissimo. E più che meritato, in tutta franchezza. Di contro, i giallorossi mancano l'opportunità di chiudere il girone al primo posto, arrivando incredibilmente alle spalle dei turchi dell'Istanbul Basaksehir, strapazzati per 4-0 e 3-0 tra andata e ritorno ma capaci di conquistare un successo storico in casa del Borussia Mönchengladbach. Quanto alla Roma, quella della banda Fonseca è una serata storta. Male Ünder, malino Mkhitaryan, ballerina la retroguardia. E Kofler, il portiere ospite, prodigioso nel finale. Poco male per la questione qualificazione, ovviamente: lunedì pomeriggio, al sorteggio di Nyon, saranno i giallorossi e l'Inter a tenere alta la bandiera italiana in Europa League.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Mirante (62' Pau Lopez); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Ünder (66' Pellegrini), Mkhitaryan, Perotti (66' Zaniolo); Dzeko. All. Fonseca

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig (76' Schofl); Liendl; Weissman (92' Hodzic), Niangbo (93' Steiger). All. Sahli

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)

Gol: 7' rig. Perotti (R), 10' aut. Florenzi (W), 19' Dzeko (R), 63' Weissman (W)

Assist: Perotti (R, 2-1), Schmitz (W, 2-2)

Ammoniti: Diawara, Rnic, Wernitznig

Note: -

La cronaca in X momenti chiave

7' – GOL DELLA ROMA. Il portiere Kofler sgambetta Dzeko in area: è rigore, che Perotti trasforma freddamente.

10' – GOL DEL WOLFSBERGER. Niangbo centra dal fondo e Florenzi, nel tentativo di anticipare Weissman, batte il proprio portiere Mirante. Subito 1-1.

19' – GOL DELLA ROMA. Diawara serve benissimo in area Perotti, tocco per Dzeko che a porta vuota non può che appoggiare in rete. 2-1.

Dzeko a segno in Roma-WolfsbergerGetty Images

24' – Gol annullato al Wolfsberger. Angolo da sinistra e deviazione vincente sottomisura di Weissman, che viene però pescato in fuorigioco. Spavento per la Roma.

48' – Palo del Wolfsberger: cross di Novak per Weissman, che viene lasciato liberissimo e davanti a Mirante colpisce il legno di testa.

59' – Gran volo di Mirante per smanacciare in angolo un destro a giro di Niangbo dal limite. Nell'occasione l'ex portiere del Bologna si fa male a una spalla e deve lasciare il posto a Pau Lopez.

63' – GOL DEL WOLFSBERGER. Contropiede austriaco, cross di Liendl e tuffo a volo d'angelo di Weissman, che di testa anticipa Fazio e batte Pau Lopez. 2-2.

78' – Incursione a sorpresa fino al limite di Fazio, destro incrociato e respinta non semplice di Kofler.

89' – Occasione per Diawara: angolo da sinistra, rimpallo e Kofler è decisivo nel fermare l'ex napoletano da pochissimi passi.

92' – Kofler respinge miracolosamente in calcio d'angolo il tentativo ravvicinato di Dzeko. Sfuma anche l'ultimissima palla gol per la Roma.

Il migliore

Perotti. In pratica gioca solo un tempo, ma sono 45 minuti in cui entra di prepotenza nel tabellino dei marcatori: rigore freddamente trasformato e assist al bacio per Dzeko.

Perotti a segno in Roma-WolfsbergerGetty Images

Il peggiore

Ünder. Male. Spento e confusionario. Poche iniziative, tiri mai pericolosi. Ha la chance di segnare dopo il secondo pareggio austriaco, ma la scialacqua.

Il momento social del match

"Oh my God": il Wolfsberger quasi non crede ai propri occhi dopo il 2-2 di Weissman...