Rumors dalla Spagna: secondo Marca Inter-Getafe si potrebbe giocare in campo neutro

Dopo il ritorno della Serie A, restano comunque molti dubbi sulla possibilità di giocare le partite delle Coppe europee in Italia. L'Inter, per esempio, in settimana affronterà il Getafe nell'andata degli ottavi di finale di Europa League e i giocatori spagnoli sono un po' titubanti dopo la notizia di estendere la zona rossa a tutta la Lombardia dopo l'ultimo Decreto governativo.

In precedenza si era già deciso di giocare Inter-Getafe, a San Siro, a porte chiuse, ma adesso dalla Spagna trapelano notizie discordanti. Secondo Marca, infatti, la UEFA starebbe pensando di far giocare la gara in Italia, ma in campo neutro.

Una decisione comunque difficile da mettere in pratica, anche perché si dovrà trovare un luogo adatto per far giocare la partita. L'Inter resterebbe allo Stadium di Torino dopo la gara contro la Juventus? O si 'trasferirebbe' all'Olimpico di Roma visto che i giallorossi giocheranno a Siviglia?