Siviglia e Manchester United bloccate in trasferta, l'Ajax cade col Getafe

Bruges-Manchester United 1-1

Non va oltre il pareggio una delle squadre più attese e serie candidate alla vittoria finale, il Manchester United. I Red Devils vengono bloccati dal Bruges. In Belgio dormita dello difesa dello United che al 15’ da un rinvio del portiere Mignolet (ex Liverpool) si perde Emmanuel Dennis, poi bravo a beffare con un pallonetto l’uscita di Romero. Al 36’ pareggio dello United, dal nulla, con azione nata da rimessa laterale e nuova dormita difensiva, questa volta del Bruges: Anthony Martial è però bravo col tocco sotto. United comunque favorito per il ritorno a Old Trafford.

Getafe-Ajax 2-0

La bomba della serata è senz’altro quella dell’Ajax di Erik ten Haag, che dopo l’indigesto Valencia in Champions League, è beffato da un’altra spagnola: il Getafe. A Madrid la squadra di casa conferma quanto di buono sta facendo nella Liga. Il vantaggio arriva nel primo tempo con Deyverson a mettere dentro dopo un fallimentare tentativo di fuorigioco alto a inizio azione degli olandesi, ma la beffa arriva poi in pieno recupero, con Kenedy che firma il 2-0. Ajax che in tutta la partita non riesce a fare un tiro dello specchio della porta. Tra 7 giorni ad Amsterdam non sarà semplice per la squadra che un anno fa mise fuorigioco prima il Real Madrid e poi la Juventus in Champions League.

Cluj-Siviglia 1-1

Non riesce a vincere nemmeno il Siviglia, che è bloccato in Romania sull’1-1. La casa del Cluj si conferma un campo ostico anche in Europa: i romeni sono infatti imbattuti tra le mura amiche ormai da agosto. Un Cluj che sfiora il colpaccio anche stasera, con il vantaggio su rigore di Ciprian Ioan Deac al 59’. Il Siviglia trova però il modo di rimettersi in carreggiata grazie a Youssef En Nesyri a 8 minuti dalla fine. Al Ramon Sanchez Pizjuan tra 7 giorni però sarà probabilmente tutt’altra storia.

Shakhtar Donetsk-Benfica 2-1

Qui succede tutto nella ripresa. Dopo un primo tempo dove a farla da protagonista è l’esordio del VAR, con una rete annullata al 20’ a Marlos per un consueto ormai fuorigioco di 16-17 millimetri... I gol buoni arrivano tutti nella ripresa. Apre Alan Patrick al 56’, pareggia Pizzi su rigore 10 minuti più tardi ma un errore difensivo dei portoghese permette a Viktor Kovalenko al 72’ di trovare il gol della vittoria. Successo dunque per 2-1 dei padroni di casa (sempre sul neutro di Charkiv ormai, come da consuetudine), tra 7 giorni il ritorno a Lisbona.

Copenaghen-Celtic 1-1

Il Celtic prova a spaventare il Copenaghen con un inizio super, consolidato dal solito gol di Odsonne Edouard, che in Scottish Premier League vanta il più che discreto bottino di 20 reti in 24 partite. Nella ripresa però escono i padroni di casa. Prima il pareggio di Dame N'Doye dopo 7 minuti dal fischio d’inizio, poi la grande chance di Jens Stage a 10 minuti dalla fine: il calcio di rigore di quest’ultimo però finisce sul palo interno. Morale in Danimarca termina 0-0. Tutto rimandato al Celtic Park.

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir 3-1

Chi ipoteca un pezzettino di passaggio del turno è lo Sporting Lisbona. I portoghesi regolano “la squadra di Erdogan”, l’ Istanbul Basaksehir, per 3-1. Apre Coates dopo 3 mintui, raddoppia Sporar (ex Slovan Bratislva e già protagonista di questa competizione nella fase a gironi con 5 reti) prima dell’intervallo. Vietto a inizio ripresa scrive il 3-0, ma da lì lo Sporting allenta un po’ la presa e i turchi trovano la rete che tiene comunque aperte le speranze per il ritorno: la sigla Edin Visca su calcio di rigore.

Eintracht Francoforte-Salisburgo 4-1

Chi invece non dovrebbe avere problemi e guarda già agli ottavi di finale è l’Eintracht Francoforte, semifinalista della passata edizione e sconfitto solo dal Chelsea ai calci di rigore. Tra i tedeschi serata da ricordare per il giapponese Daichi Kamada, autore di una tripletta con i gol al 12’, 42’ e 53’. L’Eintrach trova anche il poker con Filip Kostic tre minuti dopo la terza rete di Kamada. Il tentativo di amministrazione va a buon fine, anche se nel finale il rigore di Hee-Chan Hwang prova a tenere vivi i sogni degli austriaci a cui per passare servirà un improbabile 3-0 tra le mura di casa.