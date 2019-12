Il Ludogorets è indubbiamente la realtà più luminosa del calcio bulgaro. Ai sedicesimi di finale di Europa League per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, la compagine biancoverde - che si è aggiudicata tutti gli ultimi otto campionati disputati – ha già vinto la Supercoppa di Bulgaria e veleggia in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sul Levski Sofia.

Nonostante la qualificazione e il vantaggio considerevole in classifica, la squadra non sta vivendo un buon momento: quattro pareggi consecutivi e soltanto due punti raccolti negli ultimi quattro match di Europa League. Un rendimento chem proprio nella giornata di oggi, ha convinto la dirigenza bulgara a cambiare allenatore affidando la guida a Pavel Vrba, ex tecnico del Viktoria Plzen, che nella sua carriera ha vinto 4 campionati cechi, un campionato slovacco, una Supercoppa ceca e una Coppa Nazionale Ceca. Genchev, il tecnico sostituito ad ottobre, rimarrà nei ranghi come assistente di Vrba che sarà seguito in questa avventura dall’assistente Zdenek Becka e dall’allenatore dei portieri Martin Tichacek.

La stella è Keseru ma il bomber di coppa è il congolese Lukoki

L’uomo di punta del Ludogoters è Claudiu Keseru, classe 1986 che milita nella squadra bulgara da ben cinque anni ed ha segnato 15 reti stagionali, 6 in Europa League compresa una tripletta contro il CSKA Mosca in questa edizione di Europa League. Altro elemento di spicco è il trequartista congolese Lukoki, ex vivaio Ajax, che ha realizzato ben 5 reti in questa edizione dell’Europa League.