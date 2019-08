Sorteggio di Europa League agrodolce per Roma e Lazio, le uniche due italiane in corsa dopo l'eliminazione del Torino ai playoff per mano del Wolverhampton. I giallorossi di Paulo Fonseca sono stati estratti nel Girone J insieme ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach (una delle più temibili nel lotto delle squadre di fascia 2), ai turchi del Basaksehir e agli austriaci del Wolfsberger. L'urna di Montecarlo non è stata particolarmente benevola nemmeno con la Lazio: i biancocelesti di Simone Inzaghi sono finiti nel Girone E insieme agli scozzesi del Celtic, ai francesi del Rennes e ai rumeni del Cluj. La finale di Europa League è in programma il 27 maggio 2020 a Danzica.

Girone A

Siviglia (SPA)

Apoel Nicosia (CIP)

Qarabag (AZE)

Dudelange (LUS)

Girone B

Dinamo Kiev (UCR)

Copenaghen (DAN)

Malmoe (SVE)

Lugano (SVI)

Girone C

Basilea (SVI)

Krasnodar (RUS)

Getafe (SPA)

Trabzonspor (TUR)

Girone D

Sporting Lisbona (POR)

PSV Eindhoven (OLA)

Rosenborg (NOR)

LASK Linz (AUT)

Girone E

Lazio (ITA)

Celtic (SCO)

Rennes (FRA)

Cluj (ROM)

Girone F

Arsenal (ING)

Eintracht Francoforte (GER)

Standard Liegi (BEL)

Vitoria Guimaraes (POR)

Girone G

Porto (POR)

Young Boys (SVI)

Feyenoord (OLA)

Glasgow Rangers (SCO)

Girone H

Cska Mosca (RUS)

Ludogorets (BUL)

Espanyol (SPA)

Ferencvaros (TUR)

Girone I

Wolfsburg (GER)

Gent (BEL)

Saint Etienne (FRA)

Olexandriya (UCR)

Girone J

Roma (ITA)

Borussia Moenchengladbach (GER)

Basaksehir (TUR)

Wolfsberger (AUT)

Girone K

Besiktas (TUR)

Braga (POR)

Wolverhampton (ING)

Slovan Bratislava (SVK)

Girone L

Manchester United (ING)

Astana (KAZ)

Partizan Belgrado (SER)

AZ Alkmaar (OLA)