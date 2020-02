Tutte le qualificate

INTER (Italia)

ROMA (Italia)

MANCHESTER UNITED (Inghilterra)

WOLVERHAMPTON WANDERERS (Inghilterra)

SIVIGLIA (Spagna)

GETAFE (Spagna)

BAYER LEVERKUSEN (Germania)

WOLFSBURG (Germania)

SHAKHTAR DONETSK (Ucraina)

LASK LINZ (Austria)

OLYMPIACOS (Grecia)

BASAKSEHIR (Turchia)

FC COPENHAGEN (Danimarca)

RANGERS (Scozia)

BASILEA (Svizzera)

Queste le 15, per ora, qualificate agli ottavi di finale, a cui si aggiungerà una 16a dal ritorno del match Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte, prevista inizialmente per giovedì 27 febbraio, ma rinviata per raffiche di vento sulla città di Salisburgo. Questo il quadro completo, con la Germania che potrebbe essere quindi l'unico Paese a portare tre squadre al turno successivo.

Quando verrà effettuato il sorteggio? Dove andrà in tv?

Il sorteggio degli ottavi di finale si svolgerà presso la sede delle UEFA a Nyon, in Svizzera, alle ore 13 italiane venerdì 28 febbraio. Il sorteggio integrale verrà trasmesso su Eurosport 1 (con il commento di Andrea Distaso e Federico Zanon) a partire dalle 13.00 e in Live streaming su sito di Eurosport (it.eurosport.com)

Quando si giocheranno gli ottavi? Che vincoli ci sono nel sorteggio?

Gli ottavi di finale si disputeranno subito dopo la pausa per le Nazionali con gare d'andata in programma giovedì 12 marzo e gare di ritorno in programma giovedì 19 marzo. Contrariamente a quanto accaduto ai sedicesimi di finale, non ci sono vincoli per il sorteggio - a patto per le squadre di quelle Nazioni in conflitto geopolitico - e quindi saranno possibili derby tra squadre dello stesso Paese.

Quando e dove si giocherà la finale di Europa League?

La finale dell'Europa League si disputerà al Gdańsk Stadium di Danzica, in Polonia, mercoledì 27 maggio 2020.