Inter-Getafe e Siviglia-Roma agli ottavi di finale di Europa League, una doppia sfida Italia-Spagna. L'urna di Nyon ha riservato un sorteggio duro alle due italiane ancora in corsa nella competizione. I nerazzurri di Conte se la vedranno con la formazione allenata da José Bordalas che ai sedicesimi di finale ha eliminato l'Ajax. Sulla strada dei giallorossi di Fonseca, invece, una delle squadre più dure nel lotto delle qualificate. Non va dimenticato inoltre che il Siviglia è la squadra più titolata della competizione: l'ha vinta 5 volte (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). Le sfide di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 12 marzo, quelle di ritorno giovedì 19. L'Inter giocherà la prima gara a San Siro, la Roma disputerà il ritorno all'Olimpico.

Così gli ottavi di finale di Europa League:

Basaksehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampton

Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Eintracht Francoforte/Salisburgo-Basilea

LASK Linz-Manchester United

Zubiria: "Bello affrontare il Siviglia di Monchi"

La reazione in casa Roma è affidata a Manolo Zubiria, Global Sport Officer del club e presente a Nyon per il sorteggio: "Eravamo pronti ad affrontare chiunque, oramai ci sono solo squadre forti e le devi battere tutte per arrivare in fondo. Sarà bello affrontare il Siviglia, una squadra che ha fatto molto bene in questa competizione in passato. Monchi? Non sarà una partita normale, resta pur sempre Roma-Siviglia. Monchi è grande professionista, abbiamo grandi ricordi e sarà il benvenuto a Roma. Saranno due gare in cui vedremo grande calcio, chiudere in casa secondo me sarà un bel vantaggio".