Torino e l'arbitro portoghese contro i Wolves. Marca accusa: "Scelta insensata"

Dopo l’assegnazione di Artur Soares Dias per Torino-Wolverhampton è montata la polemica. Non in Italia bensì in Spagna, dove il giornale Marca non riesce a spiegarsi il perché di tale designazione. Il motivo? Semplice... L’arbirtro portoghese Artur Soares Dias che dirige un match con i ‘portoghesi’ del Wolverhampton Wanderers. È ironico ma non troppo, considerando che in squadra ci sono ben 9 portoghesi (c’è anche gli ex Lazio Bruno Jordão e Pedro Neto) più l’allenatore e il suo staff tecnico.