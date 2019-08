Torino travolgente, playoff ipotecati: Shakhter Soligorsk battuto 5-0

Troppo evidente il divario tecnico tra il Torino di Mazzarri e lo Shakhter Soligorsk di Tashuev. La squadra granata vince 5-0 il match d'andata del terzo turno preliminare di Europa League e vede i playoff dove, con ogni probabilità, incontrerà il Wolverhampton di Patrick Cutrone che ha vinto 4-0 sul campo degli armeni del Pyunik. Successo limpido quello della formazione di Mazzarri che indirizza la partita dopo un quarto d'ora e - eccezion fatta per qualche comprensibile calo di concentrazione a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa - amministra senza particolari patemi il vantaggio colpendo di rimessa. Ottime indicazioni arrivano dal tandem d'attacco composto da Belotti e Zaza: i due si cercano in continuazione e producono occasioni a raffica. Mazzarri può sorridere, anche se per capire a che punto è il Toro serviranno test più probanti. A partire dal prossimo contro i Wolves.

Il tabellino

Torino-Shakhter Soligorsk 5-0

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo (46' Bonifazi), N'Koulou (85' Singo), Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Ansaldi; Berenguer (77' Rincon); Zaza, Belotti. All.: Mazzarri.

Shakhter Soligorsk (4-3-1-2): Klimovich; Matveichik, Rybak, Sachivko, Antic; Burko, Khadarkevich (66' Yanush), Balanovich (72' Khvaschinski); Ebong; Kovalev, Bakaj (77' Visnakovs). All.: Tashuev.

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia).

Gol: 2' Belotti (T), 15' Izzo (T), 63' rig. Belotti (T), 71' De Silvestri (T), 76' Bonifazi (T).

Assist: Baselli (1-0); Ansaldi (2-0).

Ammoniti: Bremer (T), Ebong, Balanovich (S).

Note: Recupero 2'+2'.

L'esultanza di Armando Izzo - Torino-Shakhter Soligorsk Europa LeagueLaPresse

La cronaca in 8 momenti chiave

2' TORINO IN VANTAGGIO: BELOTTI! Punizione dalla trequarti destra di Baselli, traiettoria sul secondo palo per Belotti che salta più in alto di tutti e trafigge Klimovich con un colpo di testa che si infila nell'angolino più lontano.

15' RADDOPPIO DEL TORINO: IZZO! Raddoppio dei granata: corner da sinistra di Ansaldi, palla sul secondo palo dove Izzo sovrasta Antic e insacca di testa.

18' ZAZA SI DIVORA IL 3-0 - Contropiede del Toro con Belotti che va via palla al piede e cade proprio al limite dell'area dopo un contrasto con Matveichik. Sul pallone si avventa Zaza che, tutto solo, calcia con il sinistro rasoterra e trova l'opposizione di Klimovich che blocca a terra.

36' OCCASIONISSIMA SHAKHTER - Splendida azione palla a terra della formazione bielorussa con Rybak che, nel cuore dell'area di rigore, mette a sedere Izzo con una finta secca e dal limite dell'area piccola, con Sirigu ormai a terra, tenta un inutile cucchiaio e spedisce il pallone sopra la traversa.

63' BELOTTI FIRMA IL 3-0 - Berenguer viene steso in area da Rybak. Stefanski indica il dischetto del rigore e Belotti non sbaglia: Klimovich spiazzato e 3-0 per i granata.

71' DE SILVESTRI CALA IL POKER - Belotti dentro per Zaza, sinistro secco respinto da Klimovich: sulla ribattuta si avventa De Silvestri che, contrastato da un difensore, trova il gol con una stranissima parabola che scavalca il portiere dello Shakhter.

76' SEGNA ANCHE BONIFAZI: 5-0! - Destro di Belotti sugli sviluppi di una punizione di seconda, respinta difettosa di Klimovich e sulla respinta Bonifazi insacca con il sinistro da due passi.

78' BELOTTI VICINO ALLA TRIPLETTA - Zaza dentro per il Gallo che, tutto solo davanti a Klimovich, calcia incredibilmente a lato con un destro a giro.

Belotti in un'azione tra Torino e ShakhtyorEurosport

Il migliore

Andrea BELOTTI - Il Gallo canta ancora due volte: sblocca subito il risultato con un'incornata precisa che indirizza la partita sul binario giusto, poi firma il 3-0 trasformando con freddezza un calcio di rigore. Ottima l'intesa con Zaza, peccato solo per quel gol fallito nei minuti finali a tu per tu con Klimovich che gli impedisce di portarsi a casa il pallone.

Nikola ANTIC - Prestazione disastrosa del difensore dello Shakhter. Pronti, via e si fa sovrastare in modo ingenuo da Beloti che firma la rete dell'1-0. In sofferenza per tutta la partita, rappresenta l'anello debole della retroguardia della squadra bielorussa.

Il momento social