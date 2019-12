Il Siviglia, già qualificato e già sicuro del primo posto nel Girone A, perde 1-0 sul campo dell'Apoel Nicosia con i ciprioti che festeggiano la qualificazione ai sedicesimi da seconda classificata e lasciandosi alle spalle il Qarabag, fermato sull'1-1 in casa dal Dudelange. Harakiri della Dinamo Kiev che non va oltre l'1-1 casalingo contro il già eliminato Lugano. Passano il turno il Malmoe e il Copenaghen, con gli svedesi che effettuano il sorpasso in testa al girone vincendo 1-0 in Danimarca. Nel Girone C avanzano il Basilea e il Getafe: gli svizzeri piegano 2-0 il fanalino di coda Trabzonspor, gli spagnoli surclassano il Krasnodar con un netto 3-0 in quello che era un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Sorride il LASK Linz nel Girone D: gli austriaci stendono lo Sporting Lisbona con un secco 3-0 e chiudono al primo posto superando proprio i portoghesi. Ininfluente l'1-1 tra PSV Eindhoven nell'altra sfida. Nel Girone E vanno avanti Celtic e Cluj, finisce l'avventura della Lazio e del Rennes. Ultima giornata rocambolesca nel Girone F: l'Arsenal pareggia 2-2 sul campo dello Standard Liegi rimontando due gol di svantaggio e condannando all'eliminazione la formazione belga. A passare come seconda è l'Eintracht Francoforte nonostante il clamoroso ko casalingo (2-3) contro il Vitoria Guimaraes.

Le qualificate da teste di serie

Siviglia (1a classificata Girone A)

Malmoe (1a classificata Girone B)

Basilea (1a classificata Girone C)

LASK Linz (1a classificata Girone D)

Celtic (1a classificata Girone E)

Arsenal (1a classificata Girone F)

Porto (1a classificata Girone G)

Espanyol (1a classificata Girone H)

Gent (1 classificata Girone I)

Basaksehir (1a classificata Girone J)

Braga (1a classificata Girone K)

Manchester United (1a classificata Girone L)

Inter (retrocessa dalla Champions League)

Ajax (retrocessa dalla Champions League)

Salisburgo (retrocessa dalla Champions League)

Benfica (retrocessa dalla Champions League)

Le qualificate non teste di serie

Apoel Nicosia (2a classificata Girone A)

Copenaghen (2a classificata Girone B)

Getafe (2a classificata Girone C)

Sporting Lisbona (2a classificata Girone D)

Cluj (2a classificata Girone E)

Eintracht Francoforte (2a classificata Girone F)

Glasgow Rangers (2a classificata Girone G)

Ludogorets (2a classificata Girone H)

Wolfsburg (2a classificata Girone I)

Roma (2a classificata Girone J)

Wolverhampton (2a classificata Girone K)

AZ Alkmaar (2a classificata Girone L)

Bruges (retrocessa dalla Champions League)

Olympiacos (retrocessa dalla Champions League)

Shakhtar Donetsk (retrocessa dalla Champions League)

Bayer Leverkusen (retrocessa dalla Champions League)