Il Siviglia, già qualificato e già sicuro del primo posto nel Girone A, perde 1-0 sul campo dell'Apoel Nicosia con i ciprioti che festeggiano la qualificazione ai sedicesimi da seconda classificata e lasciandosi alle spalle il Qarabag, fermato sull'1-1 in casa dal Dudelange. Harakiri della Dinamo Kiev che non va oltre l'1-1 casalingo contro il già eliminato Lugano. Passano il turno il Malmoe e il Copenaghen, con gli svedesi che effettuano il sorpasso in testa al girone vincendo 1-0 in Danimarca. Nel Girone C avanzano il Basilea e il Getafe: gli svizzeri piegano 2-0 il fanalino di coda Trabzonspor, gli spagnoli surclassano il Krasnodar con un netto 3-0 in quello che era un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Sorride il LASK Linz nel Girone D: gli austriaci stendono lo Sporting Lisbona con un secco 3-0 e chiudono al primo posto superando proprio i portoghesi. Ininfluente l'1-1 tra PSV Eindhoven nell'altra sfida. Nel Girone E vanno avanti Celtic e Cluj, finisce l'avventura della Lazio e del Rennes. Ultima giornata rocambolesca nel Girone F: l'Arsenal pareggia 2-2 sul campo dello Standard Liegi rimontando due gol di svantaggio e condannando all'eliminazione la formazione belga. A passare come seconda è l'Eintracht Francoforte nonostante il clamoroso ko casalingo (2-3) contro il Vitoria Guimaraes.

Flop Moenchengladbach, lo United cala il poker

Nel Girone G il Porto batte 3-2 il Feyenoord e chiude al comando. Ai Glasgow Rangers basta l'1-1 in casa contro lo Young Boys per qualificarsi come seconda. Sconfitta indolore per l'Espanyol, battuto 1-0 in casa dal Cska Mosca ma già certo del primo posto. Insieme agli spagnoli si qualificano i bulgari del Ludogorets cui basta l'1-1 in casa contro il Ferencvaros. Pronostici rispettati nel Girone I: il Gent supera 2-1 l'Oleksandriya e passa come prima, il Wolfsburg regola 1-0 il Saint Etienne ed è secondo. Detto del clamoroso flop del Borussia Moenchengladbach, che perde 2-1 in casa contro il Basaksehir e dice addio all'Europa League piazzandosi terza nel Girone J (quello della Roma), completano il quadro le qualificazioni di Braga e Wolverhampton nel Girone K e quelle di Manchester United e AZ Alkmaar nel Girone L con i Red Devils che a Old Trafford rifilano un perentorio 4-0 agli olandesi dell'AZ Alkmaar in quello che era uno spareggio per il primo posto.

Le qualificate da teste di serie

Siviglia (1a classificata Girone A)

Malmoe (1a classificata Girone B)

Basilea (1a classificata Girone C)

LASK Linz (1a classificata Girone D)

Celtic (1a classificata Girone E)

Arsenal (1a classificata Girone F)

Porto (1a classificata Girone G)

Espanyol (1a classificata Girone H)

Gent (1 classificata Girone I)

Basaksehir (1a classificata Girone J)

Braga (1a classificata Girone K)

Manchester United (1a classificata Girone L)

Inter (retrocessa dalla Champions League)

Ajax (retrocessa dalla Champions League)

Salisburgo (retrocessa dalla Champions League)

Benfica (retrocessa dalla Champions League)

Le qualificate non teste di serie

Apoel Nicosia (2a classificata Girone A)

Copenaghen (2a classificata Girone B)

Getafe (2a classificata Girone C)

Sporting Lisbona (2a classificata Girone D)

Cluj (2a classificata Girone E)

Eintracht Francoforte (2a classificata Girone F)

Glasgow Rangers (2a classificata Girone G)

Ludogorets (2a classificata Girone H)

Wolfsburg (2a classificata Girone I)

Roma (2a classificata Girone J)

Wolverhampton (2a classificata Girone K)

AZ Alkmaar (2a classificata Girone L)

Bruges (retrocessa dalla Champions League)

Olympiacos (retrocessa dalla Champions League)

Shakhtar Donetsk (retrocessa dalla Champions League)

Bayer Leverkusen (retrocessa dalla Champions League)

I pericoli per Inter e Roma

In vista del sorteggio dei sedicesimi di finale in programma a Nyon lunedì 16 dicembre alle 13, la Roma non può fare altro che incrociare le dita. L'urna, infatti, potrebbe riservare un avversario da incubo: da evitare Ajax, Manchester United, Arsenal, Siviglia, Porto e Salisburgo. Le squadre più morbide sulla carta sono Malmoe, Gent e Braga. L'Inter, che si presenterà all'appuntamento di Nyon in qualità di testa di serie, avrà buone possibilità di vedersi abbinata a una formazione abbordabile: gli avversari più insidiosi sembrano Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Eintracht Francoforte, Wolfsburg e Getafe.