Ufficiale: anche Inter-Getafe a porte chiuse, c'è l'ok della UEFA

In mattinata era arrivata l’ufficialità alle porte chiuse per Valencia-Atalanta del prossimo 10 marzo, ora c’è anche quella – inevitabile – per Inter-Getafe di Europa League, gara d'andata degli ottavi di finale prevista a San Siro per giovedì 12 marzo.

Una decisione inevitabile viste le direttive del governo italiano e confermata naturalmente dal comunicato della UEFA, che in serata ha diramato l’ufficialità della notizia.

Roma e Napoli, le situazioni per le trasferte a Siviglia e Barcellona retsano da valutare

Restano invece da valutare nei prossimi giorni le varie situazioni degli incroci delle altre italiane in Spagna, ovvero il Napoli che volerà a Barcellona e il Siviglia che ospiterà la Roma. Comunicazioni da questo punto di vista ancora non ce ne sono, ma restano al momento valide le parole del ministro della salute spagnolo che aveva dato indicazioni sulle ‘porte chiuse’ solo per gli eventi con spettatori ospiti provenienti da paesi a rischio, indicando però nel caso dell’Italia solo le specifiche regioni del nord.

Una conferenza stampa, quella del ministro della salute spagnolo, effettuata però prima del decreto ministeriale d’urgenza che ha di fatto vietato il pubblico nelle manifestazioni sportive in tutta Italia, e non più dunque solo quindi nelle regioni interessate. Vediamo dunque come agiranno in Spagna e come si coordinerà di fatto la UEFA per i match Siviglia-Roma di giovedì 12 marzo (che al momento è confermata a porte aperte e per cui sono stati messi in vendità proprio in queste ore i biglietti anche per il settore ospiti) e Barcellona-Napoli di mercoledì 17 marzo.