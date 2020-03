Stadi chiusi. Dopo ore di dubbi e paradossi, la Spagna prende le misure per le sfide alle italiane. Dopo Valencia-Atalanta e Getafe-Inter (di settimana prossima), arriva l’ufficialità delle porte chiuse anche per Siviglia-Roma di Europa League, in programma giovedì 12 al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Una decisione necessaria, anche a fronte di una Spagna non ancora coinvolta pienamente dalla diffusione del coronavirus, ma che sta capendo in queste ore la gravità della situazione. Madrid in queste ore ha decretato la chiusura di scuole e università , e piano-piano il messaggio dunque passa anche in Spagna: il virus è molto contagioso.

Inizialmente Siviglia-Roma non aveva previsto le porte chiuse in quanto il Ministro della Salute spagnolo aveva sottolineato il problema in Italia solo per le regioni considerate a rischio, ovvero quelle del nord. I biglietti sono andati così in vendita libera e 500 tagliandi sono stati acquistati anche dagli stessi tifosi della Roma, pronti a seguire la squadra a Siviglia per l’andata degli ottavi di finale. Biglietti che dunque saranno rimborsati dopo il divieto ufficiale da parte delle autorità spagnole di accesso al pubblico.

Ramón Sánchez-Pizjuán, lo stadio del SivigliaGetty Images

Barcellona-Napoli, stesso destino?

Resta dunque da capire solo il destino di Barcellona-Napoli di settimana prossima, mercoledì 18 marzo, al Camp Nou. Al momento anche questa partita resta a porte aperte, ma le possibilità che tale resti la decisione sono risicate, anzi, pare più che altro una questione di ore prima dell’ufficialità delle porte chiuse. Barcellona ha già infatti rinviato la maratona prevista per il weekend dove dovevano partecipare circa 17.000 persone. Il futuro di Barca-Napoli, insomma, pare già scritto.