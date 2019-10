Urrà Basaksehir e Cluj nei gironi di Roma e Lazio, Pepé fa impazzire i tifosi dell'Arsenal

Girone Roma

Uno stiloso gol del centrocampista turco classe 1995 Irfan Kahveci – colpo di suola col sinistro e destro in buca d’angolo – a dodici minuti dal termine permette al Basaksehir di regolare il Wolfsberger tra le mura amiche e rilanciarsi nel Gruppo J. Classifica cortissima: Roma al comando a quota 5, turchi e austriaci appaiati a quota 4, Borussia Moenchengladbach fanalino di coda con 2 punti in classifica al giro di boa della fase a gironi. Tutto ancora da scrivere.

Girone Lazio

Clamoroso, davvero clamoroso, quanto successo al Roazhon Park di Rennes: al quinto minuto il portiere dei padroni di casa atterra un lanciatissimo Traore e rimedia il cartellino rosso; Deac è un cecchino dal limite e porta in vantaggio il Cluj con traccia radente che sorprende il subentrato Pepe Bonet. Piove sul bagnato per il Rennes: l’ex Milan Mbaye Niang fallisce un penalty spedendo a lato, poi i francesi rimangono in nove uomini (!) per un intervento da killer di Camavinga. Nonostante la doppia inferiorità numerica i francesi rimangono nel match e nel finale Susic lascia i rumeni in 10 per una doppia ammonizione; lo 0-1 però non si scalfirà nonostante la pressione dei padroni di casa. Rumeni secondi in classifica dietro al Celtic, a +3 sulla Lazio.

Gli altri risultati

Basta un rigore trasformato da Martial al Manchester United per espugnare Belgrado; fatale al Partizan il fallo provocato in piena area da Miletic ai danni dello scatenato terzino sinistro classe 2000 Brandon Williams. United saldamente al comando a quota 7 punti, seguito da un AZ Alkmaar capace di rifilare 6 gol al malcapitato Astana, fanalino di coda del gruppo ancora a caccia del primo punto in classifica.

Martial - UnitedGetty Images

Impresa del Wolverhampton di mister Nuno Espirito che, sotto di una rete sul campo dello Slovan Bratislava, confeziona la squillante rimonta grazie alla rete di Saiss e al rigore procurato e trasformato da Raul Jimenez. Deludente e negativa la prova di Patrick Cutrone, rimpiazzato nell’intervallo da Adama Traore, già carnefice del Torino nel preliminare. 1-1 nella sfida tra Porto e Glasgow Rangers in un gruppo G guidato a sorpresa dallo Young Boys.

Una doppietta dell’ex Palermo Franco Vazquez e il timbro dell’ex Barça Munir El Haddadi consentono al Siviglia di piegare il Dudelange e portarsi a nove punti in classifica nel girone A; dopo aver sfiorato il tonfo incredibile l’Arsenal all’Emirates batte in rimonta il Vitoria Guimaraes. È Pepé l’eroe di Londra, con due punizioni fatare a sigillare il 3-2 finale (ancora in rete il baby bomber Gabriel Martinelli). Arsenal a punteggio pieno nel Gruppo F, seguito dall'Eintracht di Francoforte vittorioso sullo Standard Liegi.