Williams e la "linea Greenwood": chi sono i super teenager che possono salvare il Manchester United

Vero, nel calcio è tutto possibile. Tuttavia, esiste un indizio in più che suggerisce come la panchina di Ole Gunnar Solskjær sia ancora ben salda. Non solo perché il tecnico norvegese, figlioccio di Ferguson, è nelle totali grazie di sir Alex, il cui peso sulla dirigenza statunitense dei Red Devils è a dir poco determinante. Ma anche perché mister Solskjær sembra proprio voler ripercorrere le gesta del suo padre calcistico. Che, lo ricordiamo, impiegò parecchio tempo prima di iniziare a vincere con lo United: non prima di aver creato la celebre "Class of '92" (composta dai vari Gary e Phil Neville, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt), da cui si cominciò a prefigurare una vera e propria epoca dell'oro, terminata proprio quando Ferguson decise di andare in pensione.

La storia per cui il Manchester United ora arranchi a metà classifica in Premier League è ancora più complessa da questa banale semplificazione, tuttavia sembra essere sospinta da un movimento circolare della storia, che sembra riportare ad inizio anni Novanta, quando tutto ebbe inizio. Questo secondo indizio, infatti ha il volto degli sbarbatelli, due - anzi tre - dei quali sono stati protagonisti nell'ultima, emozionante partita di Premier League a "Bramall Lane": la rimonta-beffa contro il Manchester United si è concretizzata grazie alle reti (la prima, in Premier e in prima squadra) del terzino sinistro classe 2000 Brandon Williams, dell'attaccante classe 2001 Mason Greenwood e di Marcus Rashford, che al confronto dei primi due sembra quasi un "vecchietto" coi suoi 22 anni (59 in tre)... Se di quest'ultimo si conosce praticamente tutto, giusto puntare i fari sui primi due, anche perché era dal 15 ottobre 2005 che due teenager del'Academy dello United non andavano a segno contemporaneamente in un match di Premier League. La partita, giocata in trasferta contro il Sunderland, vide il trionfo per 3-1 dei Red Devils: il gol di un certo Ruud van Nistelrooy, in mezzo a quelli di Wayne Rooney e Giuseppe Rossi. Per Cristiano Ronaldo, in quella occasione, zero gol e un cartellino giallo.

Sunderland-Manchester United, 15 ottobre 2005: Wayne Rooney e Giuseppe Rossi del Manchester United (Getty Images)Getty Images

La scheda di Mason Greenwood

Data di nascita 01-10-2001 Luogo di nascita Bradford Ruolo Attaccante Piede preferito Sinistro Altezza 1,80 mt Scadenza contratto 30-06-2023 Valore di mercato (transfermarkt) 10 milioni di euro Clausola rescissoria No Nazionalità Inghilterra

Mason Greedwood nasce nel 2001 a Bradford, tempio dell'industria tessile nell'epoca della rivoluzione industriale. Nel settore giovani dello United milita da 6 anni e i tifosi nerazzurri lo ricordano bene per aver deciso la partita di International Champions Cup 2019 contro l'Inter. In prima squadra debutta lo scorso 6 marzo nella partita di Champions League vinta 3-1 contro il Paris Saint-Germain, subentrando nei minuti finali ad Ashley Young. Pochi giorni dopo, il debutto anche in Premier League, nella trasferta persa per 2-0 contro l'Arsenal. In questa stagione, la conferma in pianta stabile in prima squadra: Solskjær lo utilizza essenzialmente in Europa League e lo scorso 19 settembre trova la prima rete con i Red Devils decidendo l'incontro della fase a gironi di Europa League vinto 1-0 contro i kazaki dell'Astana. Dotato di grandissima velocità, ottimo nei tagli e negli inserimenti dalle retrovie, oltreché di una zampata letale, per marcarlo occorre faticare duro. Non solo, lo stesso Greenwood fu colui che, lo scorso 26 settembre segnò nella sventata figuraccia di League Cup contro il Rochdale la rete dell'1-0, prima che la formazione di League One pareggiasse al 78' con un altro "baby" come il classe 2002 Luke Matheson, 16 enne all'epoca del gol. Poi, la vittoria dei Red Devils arrivò ai calci di rigore.

Mason Greenwood of Man Utd celebrates after scoring their 1st goal during the UEFA Europa League group L match between Manchester United and Partizan at Old Trafford on November 7, 2019 in Manchester, United KingdomGetty Images

La carriera di Mason Greenwood

STAGIONE SQUADRA PRESENZE TOTALI GOL IN PREMIER GOL IN EUROPA LEAGUE GOL IN CHAMPIONS GOL IN EFL CUP 2019-2020 Manchester Utd 14 1 2 - 1 2019-2020 Man. Utd (U-23) 2 1 (Premier L. 2) - - 1 (Efl Trophy) 2018-2019 Manchester Utd 4 0 - 0 - 2018-2019 Man. Utd (U-23) 11 3 (Premier L. U-18) - 5 (Youth League) - 2018-2019 Man. Utd (U-18) 8 15 (Premier L. U18) - - -

*N.B. - Conta anche 4 presenze e 1 gol nell'Inghilterra U21 e 1 gol su 1 presenza in Under 17.

Sheffield United-Manchester United, Premier League 2019-2020: il giovane Mason Greenwood (Manchester United) esulta dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-2 (Getty Images)Getty Images

La scheda di Brandon Williams

Data di nascita 03-09-2000 Luogo di nascita Crumpsall Ruolo Terzino sinistro Piede preferito Destro Altezza 1,71 mt Scadenza contratto 30-06-2022 Valore di mercato (transfermarkt) - Clausola rescissoria - Nazionalità Inghilterra

In quella partita di Coppa di Lega contro il Dale giocava anche Brandon Williams, terzino sinistro (ma dal piede destro) classe 2000, nato e cresciuto proprio a Manchester. Giocatore eclettico e dalla grandissima personalità, capitano di tutte le formazioni giovanili dello United prima dell'approdo in prima squadra, in cui - di fatto - sostituisce l'infortunato Luke Shaw. Si tratta del classico laterale moderno, abile in entrambe le fasi: è adattabile anche a centrocampo e sulla destra e, contro lo Sheffield United, un suo spettacolare piazzato all'angolino, ha dato inizio alla rimonta della formazione mancuniana. Williams, che ha esordito in Premier nel match casalingo pareggiato 1-1 contro il Liverpool, attraverso una delle sue incursioni si è guadagnato il calcio di rigore decisivo (trasformato da Martial) nella vittoria per 1-0 in Europa League contro il Partizan Belgrado.

Sheffield United-Manchester United, Premier League 2019-2020: il giovane Brandon Williams (Manchester United) esulta dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-1 (Getty Images)Getty Images

La carriera di Brandon Williams

STAGIONE SQUADRA PRESENZE TOTALI GOL IN PREMIER GOL IN EUROPA LEAGUE GOL IN CHAMPIONS GOL IN EFL CUP 2019-2020 Manchester Utd 8 1 0 - 0 2019-2020 Manchester Utd 6 0 (Premier L. 2) - - 0 (Efl Trophy) 2017-2019 Man. Utd (U-23) 10 0 (Premier L. 2) - 0 (Youth League) - 2018-2019 Man. Utd (U-18) 5 3 (Premier L. U-18) - - -

Brandon Williams of Manchester United is challenged by Billy Gilmour of Chelsea during the Carabao Cup Round of 16 match between Chelsea and Manchester United at Stamford Bridge on October 30, 2019Getty Images

Le parole al miele di Rashford: "Loro rappresentano tutti i valori dello United"

Di loro, a Manchester United TV, ha parlato proprio Marcus Rashford, con dichiarazioni al miele:

" Sono due giocatori che incarnano alla perfezione lo spirito del Manchester United. Oltre alla loro qualità indiscutibili, hanno grandi doti caratteriali. Hanno fame, e questo è fondamentale affinché il club torni ai fasti di un tempo. Greenwood e Williams hanno tutte le chance per poter scriverne la storia. "

Rashford esulta per il gol del momentano vantaggio per 3 a 2 contro lo Sheffield UnitedGetty Images