Niente bis, dopo il roboante e netto 4-0 dell'esordio all'Istanbul Basaksehir. La Roma si inceppa in Austria, venendo fermata sull'1-1 dall'incosciente esuberanza del Wolfsberger, capace di sopperire con aggressività e organizzazione a una caratura tecnica evidentemente inferiore. A Graz la formazione di Fonseca passa nel primo tempo con Spinazzola, si illude di poter fare un sol boccone degli austriaci, ma nella ripresa viene riportata sulla terra da uno splendido gol all'incrocio di Liendl. Un pari tutto sommato giusto, considerata la prestazione ampiamente scadente dei giallorossi. Male Pastore e Kluivert, rimandato Kalinic, Zaniolo tra le poche luci in 90 minuti piuttosto grigi. A Istanbul, intanto, finisce 1-1 tra i turchi e il Borussia Mönchengladbach: in vetta al gruppo J restano proprio la Roma e il Wolfsberger.

Il tabellino

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier (93' Wernitznig); Liendl (89' Schmerbock); Weissman (81' Schmidt), Niangbo. All. Struber

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio, Spinazzola (80' Kolarov); Cristante (82' Veretout), Diawara; Zaniolo, Pastore (77' Antonucci), Kluivert; Kalinic. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo)

Gol: 27' Spinazzola (R), 51' Liendl (W)

Assist: Pastore (R, 0-1), Schmid (W, 1-1)

Ammoniti: Sollbauer, Cristante, Zaniolo, Diawara, Kluivert

Note: -

Pastore in Wolfsberger-RomaEurosport

La cronaca in 7 momenti chiave

22' – Prima chance per gli austriaci: Schmid crossa, Ritzmaier spizza di testa e Mirante deve volare per togliere il pallone dalla porta.

27' – GOL DELLA ROMA. Angolo di Pastore, sul secondo palo Spinazzola incorna di testa e, grazie a un rimpallo fortunoso, guarda il pallone rotolare lentamente in rete sul secondo palo. 0-1.

50' – Kalinic parte in posizione regolare e tocca all'indietro per Zaniolo, il cui sinistro dal limite dell'area viene parato in due tempi da Kofler.

51' – GOL DEL WOLFSBERGER. Errore di Spinazzola, Liendl recupera e fa partire un fantastico sinistro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Gol bellissimo. 1-1.

64' – Grande occasione per Pastore: Fazio sfonda a sinistra e crossa in area, sponda aerea di Kluivert per l'argentino, che al volo schiaccia il pallone a lato.

72' – Cristante imbuca in area per Zaniolo, che si gira rapidamente a pochi passi dalla porta ma col sinistro calcia a lato.

75' - Ci prova nuovamente Zaniolo, che si mette in proprio e fa partire una botta mancina da fuori area: Kofler respinge con i pugni.

Il migliore

Liendl. Sinistro sopraffino, tenta di portare qualità all'ultimo passaggio e realizza la splendida rete dell'1-1.

Il peggiore

Pastore. Opportunità sprecata. Qualche buona imbucata nel primo tempo, poi non riesce più a sprigionare la propria fantasia. Nel complesso, molto deludente.

