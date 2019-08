Wolverhampton-Torino in Diretta tv e Live-Streaming

Le formazioni di Wolverhampton-Torino

Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti

Wolverhampton-Torino: dove vederla in tv

Wolverhampton-Torino sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, canale 201 del satellite (382 o 112 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A canale 202 del satellite (383 o 113 del digitale terrestre).

Wolverhampton-Torino in Live-Streaming

Wolverhampton-Torino sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Wolverhampton-Torino: informazioni

Data, orario e luogo: giovedì 29 agosto 2019, ore 20:45, Stadio Moulineux, Wolverhampton