Una trasferta difficile, com’era prevedibile. L’Italia under 21 non si sblocca e non va oltre il pari al Tallaght Stadium in quel di Dublino: in casa dell’Irlanda, nella seconda partita di Qualificazione agli Europei 2021 per gli Azzurrini, è solo 0-0. Pochissime opportunità, tanta noia e nervosismo nel match in terra irlandese. Da segnalare l’espulsione di Moise Kean. I Verdi di casa possono esultare, trovandosi ancora al comando del raggruppamento 1. Servirà tantissimo lavoro per migliorare per la banda guidata da Paolo Nicolato.

Tanta noia e poche opportunità in un primo tempo fatto più di tattica che di emozioni. L’Italia però, al 17′, va vicinissima al gol: gran palla di Pellegrini dalla sinistra, sulla quale stacca al meglio Pinamonti che di testa la mette a lato di pochissimo. Azzurrini costretti a sostituire Marchizza con Adjapong a metà prima frazione, subito dopo l’opportunità per i padroni di casa, con Ronan. Sul finale palla buona per Frattesi che di piattone non riesce a tenerla bassa.

Molto nervosismo nella ripresa, nella quale si susseguono i cambi. Prova a variare l’attacco Nicolato: dentro Cutrone e Kean per Scamacca e Pinamonti. Il primo fatica a ricevere palla, il secondo addirittura si fa espellere dopo una discussione (una spinta da parte dell’ex juventino) con un avversario, anch’egli mandato fuori dal campo dall’arbitro (Parrott). Ultimi 30′ davvero difficili per l’Italia che non ha praticamente creato occasioni. A rendersi protagonista è Carnesecchi: il portiere di scuola atalantina non sbaglia e gestisce la situazione prima con una parata su calcio di punizione, poi in uscita. Il risultato non si sblocca e l’Irlanda può gioire.