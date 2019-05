Azzurrini in campo con la Spagna (e contro la cabala) venerdì per il primato del girone

Domani, al 'Belfield Bowl' di Dublino, tra Italia e Spagna si giocherà l'ultimo match della fase a gironi del Campionato Europeo Under 17. La partita, che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport +HD a partire dalle 19.50, mette in palio il primato del Gruppo D poiché ambedue le squadre sono già qualificate avendo vinto le due precedenti partite: gli Azzurrini si sono imposti con Germania (3-1) e Austria (2-1), mentre le piccole 'Furie rosse' hanno avuto la meglio su Austria (3-0) e Germania (1-0), compagini relegate nelle due ultime posizioni e quindi fuori dalla competizione. Gli spagnoli, che vantano la miglior difesa del torneo non avendo subito ancora nessun gol, scenderanno in campo con il piccolo vantaggio di una migliore differenza reti (Spagna +4, Italia +3) e i ragazzi di Nunziata saranno quindi costretti a vincere per guadagnare la prima piazza e acquisire il diritto di incontrare ai quarti di finale la seconda del Gruppo C.

L'ultimo confronto nel torneo continentale risale a due anni fa, quando la squadra guidata da Emiliano Bigica fu sconfitta nella seconda gara della fase a gironi dagli iberici, che poi conquistarono il titolo. Il bilancio totale degli incontri non è favorevole agli azzurrini: nei 15 precedenti solo una partita vinta, 5 i pareggi e 9 le sconfitte. centrocampista della Juventus Franco Tongya sarà messo a riposo precauzionale: un piccolo problema al ginocchio ha convinto Carmine Nunziata a non rischiare il giocatore, che finora è stato prezioso per il centrocampo azzurro: "Domani faremo un po' di turn over - avverte il tecnico - perché una partita ogni tre giorni è difficile da sostenere. Questo non vuol dire che mi accontento di qualsiasi risultato: giocheremo per vincere". Sul tipo di partita che aspetta l'Italia, Nunziata non ha dubbi: "La giocheremo come tutte le altre, assecondando le nostre caratteristiche. Sarà sicuramente una gara con contenuti tecnici e ad alta intensità agonistica".

I due incontri del girone C, con cui il gruppo dell'Italia si incrocia per la composizione della griglia dei quarti, saranno tra l'Ungheria, già qualificata al primo posto, e la Russia, fanalino di coda del girone e oramai fuori dai giochi. Il secondo match si giocherà tra il Portogallo e l'Islanda (secondi, ambedue a 3 punti), uno scontro diretto che mette in palio l'altro posto disponibile per accedere ai quarti di finale: ai lusitani, per la differenza reti sfavorevole, non basterà il pareggio per superare il turno.