L'Italia Under 17 continua a vincere: 1-0 al Portogallo, semifinali e pass per i Mondiali

tra poco il report completo...

Cronaca

L’Italia parte subito forte, cercando il gol con Cudrig che però trova la pronta risposta di Soares sul suo colpo di testa. Esposito scatenato, il giocatore dell’Inter serve Tongya ma la sua conclusione è ancora preda del portiere portoghese. Al 26’ arriva il vantaggio degli azzurrini con il gol di Tongya che supera Soares, dopo l’ennessimo assist di Esposito. Nel finale di tempo il Portogallo si avvicina al pareggio, ma Molla è superlativo sul pallonetto tentato da Fabio Silva.

Franco Tongya - Italy-Portugal - 2019 UEFA European Under-17 Championships - Getty ImagesGetty Images

Nunziata si copre nella ripresa, inserendo Giovane, Ruggeri e Moretti. Il Portogallo fa la partita e va alla ricerca del gol con Pedro Brazão e Daniel Rodrigues, fino alla conclusione a botta sicura di Quaresma salvata sulla linea. Anche nel finale l’Italia soffre, con gli azzurrini che finiscono addirittura anche in 10 per l’espulsione di Ruggeri. Nonostante l’inferiorità numerica, però, l’Italia riesce a conservare l’1-0 che vale la qualificazione in semifinale dove affronterà la Francia.

La dichiarazione

Carmine Nunziata (All. Italia Under 17)

" È stata una partita molto difficile i ragazzi hanno saputo soffrire, facendo davvero una grande impresa. Questo è un gruppo straordinario, che merita di aver conquistato la semifinale e la qualificazione al Mondiale "

Tabellino

Italia-Portogallo 1-0

Italia (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Udogie (58' Ruggeri); Brentan, Panada, Tongya; Esposito; Cudrig (58' Moretti), Bonfanti (46' Giovane). All. Carmine Nunziata

Portogallo (4-3-3): Samuel Soares; Esteves (46' Filipe Cruz), Tomás Araújo, Quaresma, Rafael Brito; Paulo Bernardo (57' Pereira), João Daniel, Tiago Ribeiro (33' D.Rodrigues); Pedro Brazão (57' Quizera), Fábio Silva, Sousa (75' Bruno Tavares). All. Emilio Peixe

Marcatori: 26' Tongya (I)

Arbitro: Manfredas Lukjancukas (Lituania)

Ammoniti: 33' Udogie, 37' Pedro Brazão, 38' Panada, 45+2 Daniel Rodrigues, 69' Rafael Brito

Espulsi: 90+7 Ruggeri (I)