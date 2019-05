Tre su tre per l'Italia Under 17 agli Europei in corso in Irlanda. I ragazzi di mister Nunziata rifilano un pesantissimo 4-1 alla quotata Spagna, chiudono a punteggio pieno il Girone D e si qualificano in scioltezza ai quarti di finale dove lunedì 13 maggio affronteranno il Portogallo. Per gli azzurrini era fondamentale centrare i 3 punti per assicurarsi il primato in classifica, considerato che le Furie Rosse vantavano una migliore differenza reti e avevano a disposizione 2 risultati su 3.

Primo tempo in equilibrio, ripresa tutta azzurra

Il 4-3-1-2 messo in campo, con Esposito lasciato inizialmente in panchina, mette in seria difficoltà la Spagna. Al 21' Lopez atterra Udogie e l'arbitro decreta il penalty: sul dischetto si presenta Colombo che spiazza l'estremo difensore spagnolo e porta in vantaggio l'Italia. La squadra di David Gordo Mansilla ha bisogno di qualche istante per riprendersi ma, con il passare del tempo, prende campo e trova il pareggio al 45' con il talentuoso Soriano che ribatte in rete una respinta di Gasparini dopo una conclusione di Moreno. Gli azzurri non si scompongono e tornano in campo nel secondo tempo con la stessa intensità della prima frazione. Passano solamente 5 minuti e l'Italia torna avanti per merito di Moretti che, tutto solo, insacca di testa su corner. La Spagna stavolta non reagisce e al 66' arriva il 3-1: Pirola controlla la palla al limite dell'area spagnola dopo un rinvio imperfetto della difesa e lascia partire un diagonale di sinistro imprendibile per il portiere. All'88' il definitivo poker, nuovamente su rigore: stavolta è Esposito a trafiggere Velasquez dal dischetto.