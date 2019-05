L'Italia Under 17 batte la Francia 2-1 e vola in finale all'Europeo di categoria per il secondo anno di fila, per la terza volta in assoluto. Gli azzurrini di Nunziata se la vedranno con l'Olanda, vittoriosa sulla Spagna per 1-0, e sarà una rivincita dopo che l'anno scorso gli Oranje s'imposero ai rigori.

A Dublino, nel Tallaght Stadium, casa abituale degli Shamrock Rovers, la Francia passa in vantaggio grazie a Millot al 41', ma il solito Sebastiano Esposito, gioiello dell'Inter (che ha esordito in Europa League contro l'Eintracht Francoforte), segna ancora su punizione - come contro la Germania - al 46' per il quarto sigillo nella competizione.

Il gol decisivo è di Udogie (su assist di Giovane), all'81', un ragazzo che di secondo nome fa Destiny. Sono loro gli uomini del destino per una finale che avrà luogo domenica alle ore 17:30. L'Italia vanta un percorso netto, con cinque vittorie dal girone eliminatorio alla semifinale.