Sotto pressione Donnarumma ha svelato le sue fragilità: ora si ponga fine alla farsa

Come in occasione del match contro la Repubblica Ceca che ha complicato (e non poco) il cammino degli azzurrini all’Europeo di categoria, Gigio Donnarumma ha preso una stecca anche nella semifinale di lusso contro la Spagna dei fenomeni. Incerto nelle uscite, poco reattivo, a dir poco piantato sulla sventola di Saul dalla distanza: zavorra in luogo di valore aggiunto. Ora è tempo di tornare sulla terra per il ragazzo prodigio che ha dimostrato di non poter reggere una pressione mediatica senza precedenti (e ci mancherebbe altro!)

Peggior gestione di sempre: Europeo nefasto

Dal mancato accordo con il Milan per il rinnovo, ai dollari piovuti in campo nel match inaugurale contro la Danimarca, passando per i gol evitabili incassati senza dimenticare quella grottesca conferenza stampa: è stato un Europeo nefasto per il 18enne di Castellammare di Stabia, partiti sotto i peggiori auspici e se possibili finito anche peggio. Col senno di poi quel mantra “Sono sereno” sbandierato alla vigilia della semi contro la Spagna si è rivelato un grande bluff: no, Donnarumma è stato quanto di più lontano possa esserci dall’essere sereno e come si diceva su queste pagine era scontato che tutto questo “putiferio” in un modo o nell’altro si sarebbe ritorto contro il ragazzo.

Che in quanto a giocatore avrà anche bruciato le tappe e in parecchie circostanze avrà dato la sensazione di essere ampiamente più maturo rispetto alla sua età, ma di fronte al caos mediatico suscitato dalla diatriba tra Raiola e i dirigenti del Milan si è riscoperto ragazzino bisognoso di una guida paterna in grado di prendere decisioni calibrate per suo conto.

Statistiche eloquenti: mani bucate per Gigio

Stando al database ufficiale della UEFA Gianluigi Donnarumma in questo Europeo ha subito 11 tiri nello specchio raccogliendo in ben 6 occasioni la palla in fondo al sacco. 1 gol subito ogni 1,8 tiri in porta: numeri non certo da fenomeno, specialmente se si considera che almeno la metà dei tiri vincenti erano tutt’altro che imparabili. Vedi il piazzato di Travnik, il tiro “dal parcheggio dello stadio” di Luftner e in ultima sede il sinistro da fuori di Saul: in tutte e tre le circostanze il portiere del Milan è partito in netto ritardo. Con la maglia rossonera ha intercettato tiri ben più insidiosi, chi lo ha visto all'opera se ne sarà reso conto. Oltre al dato tecnico, tuttavia, è sempre utile in queste occasioni guardare al cosiddetto body language del giocatore: a quell’espressione quasi assente, impaurita, inusuale per chi durante il campionato aveva sfoderato senza soluzione di continuità gli occhi della tigre.

E allora qual è la verita che porta in dote questa vicenda sintomatica del calciomercato duepeuntozero? Scontato, che una peggior gestione di una ragazzo 18enne non era nemmeno possibile ipotizzarla. Una gestione che non giova a nessuna delle parti in causa, emorraggia da fermare ad ogni costo prima che sia troppo tardi. Prima che un patrimonio del calcio italiano si perda per strada. Sarebbe delittuoso.