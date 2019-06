Barella, Cutrone e Chiesa: l'Italia batte il Belgio 3-1, ma chiude seconda nel girone

Una vittoria che rischia di essere ininfluente. L'Italia chiude seconda il gruppo A, visto il roboante successo della Spagna sulla Polonia, e ora deve solo sperare che Francia e Romania non pareggino all'ultima giornata per evitare una clamorosa eliminazione. Anche il solo +3 di differenza reti non lascia tranquilli gli azzurrini, in attesa che si completino gli altri due gruppi e venga decisa la migliore seconda, che con le tre vincitrici dei gironi disputerà le semifinali. A Reggio Emilia l'Italia ha dominato il Belgio, ha trovato tre splendidi gol con Barella, Cutrone e Chiesa e ha chiuso con la seconda vittoria in tre partite la prima fase di questo Europeo casalingo. Uno score che, complice il passo falso con la Polonia, probabilmente non basterà ad evitare l'eliminazione.

LA CRONACA

Nel primo tempo l’Italia attacca a testa bassa, mentre il Belgio si limita a qualche ripartenza. Lukebakio in una di queste scalda le mani a Meret, mentre l’Under azzurra ci prova da fuori con Chiesa, Barella, Pellegrini e Mandragora. La gara si sblocca al 44’: cross da sinistra di Pezzella, sponda aerea di Cutrone, tira al volo Barella col destro, respinge De Wolf, riprende Barella e con un gran sinistro insacca.

Barella Pellegrini Italia Belgio Under 21Getty Images

L’1-0 azzurro della prima frazione dura poco. Infatti al 53’ l’Italia raddoppia: cross da sinistra col destro di Pellegrini e colpo di testa preciso di Cutrone. La squadra di Di Biagio, nonostante il 2-0, attacca ancora e spinge. Vanno vicini al gol Locatelli, Chiesa e ancora Cutrone, ma De Wolf è sempre attento. Al 10 minuti dal termine il Belgio accorcia le distanze con un super gol di Verschaeren, che trova un destro subliem a giro da fuori. L’Italia, stanca, abbassa il ritmo e all’86’ colpisce un palo con Mancini, che su corner di testa centra il montante. Al 90’ arriva la firma di Chiesa, che con il destro mette la palla all’incrocio su assist di Tonali. 3-1 e vittoria Italia.

LA STATISTICA CHIAVE

L'ultimo giocatore prima di Chiesa a segnare almeno 3 gol in una fase finale di un Europeo fu Acquafresca nel 2009.

IL MIGLIORE

Federico CHIESA – Uomo in più di questa Italia per tutto l’Europeo. Il gol è una meraviglia, l’apporto offensivo sempre sopra la media. Giocatore già di alto profilo.

IL PEGGIORE

Orel MANGALA - Entra dopo un'ora di gioco, prende due gialli, perde ogni pallone che tocca e saluta tutti. Molto bene.

IL TABELLINO di Belgio-Italia 1-3

BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Bornauw, Cobbaut, Bushiri; Heynen, Omeonga (Dal 59’ Verschaeren), Bastien (Dal 59’ e Mangala); Saelemaekers (Dal 74’ Mbenza), Schrijvers, Lukebakio. All. Johan Walem

ITALIA (4-2-3-1): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella (Dal 91' Dimarco), Mandragora; Chiesa, Locatelli (Dal 72’ Tonali), Pellegrini (Dal 80’ Bonazzoli); Cutrone. All. Di Biagio

Arbitro: Srdjan Jovanović (Serbia)

Gol: 44’ Barella (I), 53’ Cutrone (I), 79’ Verschaeren (B), 90’ Chiesa (I)

Ammoniti: Saelemaekers, Cools, Bushiri, Mangala, Locatelli, Verschaeren, Pezzella, Mancini

Note: al 90’ espulso Mbenza per doppia ammonizione.