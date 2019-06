Da Luka Jovic all'Italia favorita: 7 domande sull'Europeo Under 21

1) Chiesa, Kean, Barella, Zaniolo: l'Italia puó sognare in grande?

Domanda quasi retorica. Sí, é obbligata a sognare in grande. Audero o Meret, Calabresi, Bonifazi, Mancini, Dimarco, Barella, Mandragora, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa e Kean. Tanti giocatori già abituati a palcoscenici importanti, un livello tecnico di primordine, la possibilitá di giocare sempre in casa e con il sostegno del pubblico, le tante soluzioni in ogni reparto del campo. L'obiettivo minimo é quantomeno la finale. Dalla selezione di Di Biagio ci si aspetta tantissimo. Non ci sono attenuanti.

Moise Kean, Luigi Di Biagio - Italia-Tunisia Under 21 international friendly - Getty ImagesGetty Images

2) Quali sono i principali rischi per gli azzurrini?

I rischi sono essenzialmente due. Il primo é quello piú logico: accusare troppo la pressione e il ruolo di favorita. Giocare in casa e avere una formazione cosí forte possono diventare svantaggi se una partita si mette male. Soprattutto per un Gigi Di Biagio che finora non ha mai convinto del tutto alla guida degli azzurrini. Il secondo riguarda la storia recente. Non vinciamo un Europeo Under 21 dal 2004 e siamo andati in finale solo una volta nelle ultime sette edizioni. Insomma, la tradizione recente é tutt'altro che favorevole e anche questa potrebbe diventare un'arma a doppio taglio.

3) Le altre favorite: chi temere di piú?

Tre Nazionali. La Spagna finalista in tre delle ultime quattro edizioni, la Francia che ha lavorato benissimo a livello giovanile e l'Inghilterra, che vanta un potenziale offensivo eccellente. Piú defilata la Germania campione in carica, meno completa del solito. Insomma, le concorrenti ci sono eccome. L'Italia deve iniziare bene sin dal girone, visto che non sono consentiti passi falsi. Eliminare subito la Spagna (inserita nel gruppo degli azzurri) rappresenterebbe un ottimo vantaggio in vista delle due partite conclusive.

Moussa Dembélé Getty Images

4) Jovic, Dembelé, Ceballos: come mai tanti nomi altisonanti?

Luka Jovic, Real Madrid, nella Serbia. Dani Ceballos, Real Madrid, Fabian Ruiz, Napoli, Pablo Fornals, Villarreal nella Spagna, Moussa Dembelé, Lione, nella Francia, Sessegnon, Gray e Solanke nell'Inghilterra. Sono tantissimi i giocatori di alto livello in questa rassegna continentale. In realtá é una consuetudine: l'Europeo Under 21 é diventato da anni un torneo ricco di talento e giocatori giá in auge. Vincerlo ha assunto ancor piú prestigio proprio per questo.

5) Quale puó essere la sorpresa?

Diciamo la Serbia, ma non solo per Jovic. Ci sono Milenkovic della Fiorentina, Zivkovic del Benfica, Radonjic del Marsiglia. Squadra molto fisica e molto preparata, che ha ottenuto otto vittorie e due pareggi nelle 10 sfide di qualificazione, subendo solo cinque gol. Se la Germania non fa il suo dovere, la Serbia é lí pronta ad approfittarne. E poi tutto puó succedere...

6) Si gioca in Italia: quali stadi sono stati scelti?

Renato Dall'Ara di Bologna, Mapei Stadium di Reggio Emilia, Dacia Arena di Udine, Nereo Rocco di Trieste, Manuzzi di Cesena e Stadio Serravalle di San Marino. Sei cittá. L'Italia giocherá a Bologna (contro Spagna e Polonia) e Reggio (contro Belgio) nel girone. Anche le semifinali sono previste in questi due impianti.

7) Qual é la formula del torneo?

Verrà confermata la nuova formula utilizzata nell'edizione precedente in Polonia: 12 squadre partecipanti divise in tre gironi da quattro squadre ciascuno, in cui si qualificano alle semifinali le prime di ogni girone e la migliore seconda. Poi quindi semifinale e finale. Cinque partite totali per diventare campioni d'Europa Under 21. Si comincia domenica 16, la finale é in programma a Udine il 30 giugno.