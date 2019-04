Il ct della Nazionale Under 21 è stato intervistato dall’Ansa a proposito dei reali obiettivi della sua squadra per l’Europeo in casa che partirà il 16 maggio prossimo.

" Bisogna puntare al massimo, non mi vergogno e non ho paura a dire quello che pensano tutti, ma sappiamo le difficoltà che troveremo e che tipo di Europeo sarà. Noi siamo una buonissima squadra e dobbiamo ambire al massimo "

C’è la possibilità che Mancini lasci i giovani proprio per l’Europeo?

" Una mano da Mancini per i giovani? Parliamo tutti i giorni, sono chiare le cose che dobbiamo fare senza dimenticare che c’è un Europeo U21, la Nazionale A con le qualificazioni agli Europei del 2020 che ha la priorità su tutto e che c’è anche un Mondiale U20 "

Zaniolo e Kean?

" Nicolò ha avuto una crescita incredibile che neanche noi ci aspettavamo, nonostante lo conoscessimo già da diversi anni. Kean invece nelle nostre Under azzurre ha sempre giocato sotto età, facendo la differenza quindi mi aspettavo una esplosione del genere "