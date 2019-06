Vigilia rovente per l’Italia, domani sera (ore 21.00) gli azzurri scenderanno in campo a Bologna per affrontare la Spagna nel match che apre gli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale cercherà di incominciare col piede giusto, allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un vero e proprio scontro diretto che sarà già determinante nella corsa verso il primo posto nel girone che garantisce la qualificazione alle semifinali.

Il CT Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa e ha presentato l’incontro:

" Sarà un’emozione incredibile quando 30mila persone canteranno l’inno. La stessa emozione che provavo quando giocavo. Queste sono le partite più facili da preparare. Vogliamo sfatare il tabù, l’obiettivo è quello di fare la gara attaccando: con la Spagna abbiamo vinto forse una volta con l’Under 21 negli ultimi 20 anni, ma oggi ce la giochiamo. Forse è la volta buona che li battiamo. "

Si parla anche del possibile schema tattico:

" La Spagna la conosciamo bene, non so se sia più forte di due anni fa ma sicuramente il loro stile è lo stesso. Il nostro obiettivo è quello di fare la gara attaccando, fare gol, ma sempre conservando l’equilibrio giusto, naturalmente. Il nostro modo di pensare e di giocare non deve mai cambiare a prescindere dall’avversario. Vale come un sedicesimo di finale, bisogna iniziare subito con un risultato positivo. "

L’allenatore ha anche chiarito alcuni dubbi di formazione:

" In porta giocherà Meret, ho scelto lui come portiere titolare. Vedo Mancini come centrale di difesa, non come terzino (a destra giocherà Calabresi, ndr), mentre Kean può fare tutto. "