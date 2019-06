Di Biagio: "Chiesa? Non ho parole era lui che trascinava tutti noi..."

Esordio da incorniciare per l'Italia agli Europei Under 21. Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio superano per 3-1 la fortissima Spagna a Bologna e mettono subito in chiaro le loro intenzioni di arrivare fino in fondo alla manifestazione. Erano venti anni che non battevamo gli spagnoli a livello U21, aveva ricordato alla vigilia il ct, che aveva chiesto ai suoi ragazzi una grande prova per sfatare finalmente questo tabù. Ebbene, Chiesa e compagni lo hanno accontentato con una partita di grande cuore e carattere. Sotto di un gol per la rete di Cabellos, l'Italia ha trovato nel gioiello della Fiorentina il suo trascinatore. Con una splendida doppietta Chiesa ha rimontato gli spagnoli, poi nel finale Pellegrini su rigore ha chiuso ogni discorso. Nell'altra gara del girone, successo della Polonia sul Belgio per 3-2.

Luigi Di Biagio (ct Italia U21)

" "E' stupendo tutto questo (guardando l'atmosfera del Dall'Ara, ndr). Sapevamo cosa ci aspettava dal punto di vista del pubblico, è davvero fantastico, sembra di vivere qualcosa di irreale. Oggi abbiamo iniziato male, soffrendo il loro palleggio. Poi pian piano siamo usciti fuori, complimenti ai ragazzi per la reazione. E' una vittoria importantissima. Eravamo un po' contratti, questo successo può farci andare avanti più sereni". "

Federico Chiesa (attaccante Italia U21)

" "E' stata una grande Italia. I primi 20 minuti abbiamo sofferto, la Spagna ha dimostrato di essere forte tecnicamente. Ma noi abbiamo dimostrato di non mollare mai, ora pensiamo alla prossima gara che è ancor più importante. Insieme ci troviamo benissimo, abbiamo fatto un percorso insieme e qualcuno di noi ha avuto anche l'opportunità di andare in nazionale maggiore. Per noi è un onore giocare con i più grandi, ma quando veniamo qui dobbiamo dare tutto. Dedico i gol alla mia famiglia, ragazza e a tutte le persone che sono sempre con me". "