Di Biagio: "Kean e Zaniolo? Regole infrante più volte, dovevo intervenire"

" Sapevamo che dovevamo anche aspettare l' altro risultato, purtroppo non è stato positivo e ora si complica maledettamente tutto. Abbiamo una piccola speranza, è molto difficile e vediamo cosa succede "

Così Gigi Di Biagio, ct dell'Under 21, intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo la partita contro il Belgio. "Non posso chiedere di più ai ragazzi, solo che quando non porti a casa il risultato diventa tutto più difficile. Anche stasera abbiamo dimostrato un grande gioco, ma non posso essere contento dei risultati", aggiunge. Infine sul futuro, il ct conclude: "Ne parliamo fra qualche giorno".

E sul caso Zaniolo e Kean

" Kean e Zaniolo? Ci sono delle regole, che se non vengono rispettate in più occasioni l'allenatore ha il dovere di intervenire "

Così Gigi Di Biagio, ct dell'Under 21, commenta in conferenza stampa la decisione di escludere Moise Kean (Zaniolo era squalificato) dalla formazione che ha battuto il Belgio. L'attaccante della Juve, insieme al centrocampista della Roma, si sarebbe presentato in ritardo ad una riunione. "Il fatto di vincere e non vincere è irrilevante rispetto alla squadra che alleno", ha aggiunto Di Biagio.

Le parole di Cutrone

" Tornare al gol è stata una grande emozione, mi veniva quasi da piangere perchè non ho passato un bel momento. Sono contento per il gol e ora speriamo che la Francia faccia il suo "

Così Patrick Cutrone, attaccante della Nazionale U21, intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro il Belgio. "Purtroppo ora ci dobbiamo affidare alle altre squadre e speriamo bene, la semifinale è ancora un sogno. Vogliamo andare avanti, perchè non ci ricapiterebbe più essendo qui in Italia. Speriamo la fortuna sia dalla nostra parte".

Le parole di Locatelli

" Non abbiamo fatto il nostro dovere, forse non basta. E' dura piangerci addosso, è solo colpa nostra. Con la Polonia l'abbiamo buttata via noi, ora dobbiamo solo sperare e per andare avanti "

Manuel Locatelli, centrocampista dell'Italia U21, commenta così ai microfoni della Rai la vittoria con il Belgio.