L’Italia Under 21 si è complicata la vita. Partita con grandi aspettative e con l’ambizione di vincere l’Europeo ospitato in casa, ora non è più padrona del proprio destino. Ma cosa deve fare l’Italia per qualificarsi? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio, partendo da un dato di fatto alla seconda fase accedono solo quattro Nazionali, le tre vincitrici dei rispettivi gironi e la migliore seconda classificata...

La classifica del Gruppo A

Spagna 6 punti (+4)

Italia 6 punti (+3)

Polonia 6 punti (-3)

Belgio 0 punti (-4)

La classifica avulsa

Spagna 3 punti - gol fatti 6 subiti 3 (+3)

Italia 3 punti - gol fatti 3 subiti 2 (+1)

Polonia 3 punti - gol fatti 1 subiti 5 (-4)

I criteri presi in considerazione in caso di arrivo a pari punti

Risultato dello scontro diretto

Differenza reti nello scontro diretto

Gol segnati nello scontro diretto

Classifica avulsa: con più di due squadre a pari punti si riapplicano i tre punti sopra elencati per le formazioni coinvolte

Differenza reti in tutti i match

Gol segnati in tutti i match

Calci di rigore (solo in caso di scontro diretto tra le due direttamente coinvolte)

Punti disciplina (espulsione: 3 punti; ammonizione; 1 punto)

Posizione nel sorteggio secondo il coefficiente UEFA Under 21 per le squadre in questione

L’Italia U-21 si qualifica alle semifinali come migliore seconda se...

Bisognerà attendere i risultati delle gare degli altri due gironi, e sperare che nessuna seconda classificata ottenga 7 punti. In caso di arrivo con più squadre a sei punti si guarderà la differenza reti, per questo il 3-1 contro il Belgio è da considerare un buon risultato. Ma se Francia e Romania dovessero pareggiare la corsa degli azzurrini sarebbe finita.