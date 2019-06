L’Italia torna ad ospitare dopo anni una grande manifestazione per Nazionali, l’Europeo Under 21 che prenderà il via ufficialmente domenica 16 giugno con le prime due partite e andranno avanti fino a domenica 30 giugno, quando si giocherà la finale, che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine.

Come da tradizione, sarà l’occasione per vedere i protagonisti del futuro del calcio europeo, e ammirare da vicino alcuni dei giovani talenti più quotati e seguiti d’Europa. Oltre all’Italia – allenata come due anni fa dal ct Gigi Di Biagio – ad animare la rassegna ci saranno altre rappresentative molto quotate, dalla Spagna (inserita nel girone degli azzurrini), alla Francia passando per l’Inghilterra, il Belgio e la Germania, campione in carica.

Le partite si giocheranno in sei città: Bologna (Stadio Dall’Ara), Cesena (Stadio Dino Manuzzi), Reggio Emilia (Mapei Stadium), Trieste (Stadio Nereo Rocco), Udine (Dacia Arena) e Serravalle (San Marino Stadium).

I gironi: 12 nazionali in 3 raggruppamenti

GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C ITALIA Germania Francia Spagna Danimarca Inghilterra Belgio Serbia Croazia Polonia Austria Romania

La formula: passano le prime dei tre gironi e la migliore seconda

Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta solo quattro compagini: le prime classificate di ogni raggruppamento più la migliore seconda (che in semifinale non potrà incrociare la prima classificata del suo girone). Queste squadre matureranno anche la possibilità di partecipare al Torneo Olimpico di Tokyo 2020, che si svolgerà dal 22 luglio all’8 agosto 2020. Semifinali e finali si giocheranno in gara secca, in caso di parità al termine dei regolamentari si disputeranno supplementari ed eventuali rigori.

Date e orari delle partite dell’Italia

Domenica 16 giugno ore 21.00 Italia-Spagna, Stadio Dall’Ara (Bologna)

Mercoledì 19 giugno ore 21.00 Italia-Polonia Stadio Dall’Ara (Bologna)

Sabato 22 giugno ore 21.00 Belgio-Italia Mapei Stadium (Reggio Emilia)

Gli Europei U21 in tv: tutte le gare in chiaro

Gli Europei Under 21 2019 sono un'esclusiva Rai. La tv di stato trasmetterà in chiaro tutti i match sui tre canali di riferimento (Rai1, Rai2 e Rai3) e su Rai Sport (canale 57 del DTT).

Gli Europei U21 in Live-Streaming

Tutti i match della rassegna continentale saranno disponibili in Live Streaming su Rai Play per la visione su pc, smartphone e tablet.

Il calendario completo

FASE A GIRONI: PRIMA GIORNATA

Domenica 16 giugno

Girone A: Polonia - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Spagna (Bologna, ore 21:00)

Lunedì 17 giugno

Girone B: Serbia - Austria (Trieste, ore 18:30)

Girone B: Germania - Danimarca (Udine, ore 21:00)

Martedì 18 giugno

Girone C: Romania - Croazia (San Marino, ore 18:30)

Girone C: Inghilterra - Francia (Cesena, ore 21:00)

FASE A GIRONI: SECONDA GIORNATA

Mercoledì 19 giugno

Girone A: Spagna - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Giovedì 20 giugno

Girone B: Danimarca - Austria (Udine, ore 18:30)

Girone B: Germania - Serbia (Trieste, ore 21:00)

Venerdì 21 giugno

Girone C: Inghilterra - Romania (Cesena, ore 18:30)

Girone C: Francia - Croazia (San Marino, ore 21:00)

FASE A GIRONI: TERZA GIORNATA

Sabato 22 giugno

Girone A: Belgio - Italia (Reggio Emilia, ore 21:00)

Girone A: Spagna - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Domenica 23 giugno

Girone B: Austria - Germania (Udine, ore 21:00)

Girone B: Danimarca - Serbia (Trieste, ore 21:00)

Lunedì 24 giugno

Girone C: Croazia - Inghilterra (San Marino, ore 21:00)

Girone C: Francia - Romania (Cesena, ore 21:00)

SEMIFINALI

Giovedì 27 giugno

Semifinale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C (Bologna, ore 18:00)

Semifinale 2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C (Reggio Emilia ore 21:00)

FINALE

Domenica 30 giugno

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (Udine, 20.45)