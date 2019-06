Europei Under 21, Di Biagio convoca tutti i big: ci sono Chiesa, Kean, Barella e Zaniolo

Luigi Di Biagio ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per gli Europei Under 21 che andranno in scena dal 16 al 30 giugno in Italia e San Marino. Nessuna sorpresa, con gli azzurrini che avranno la squadra al completo con tutti i big a disposizione. L’obiettivo è quello di vincere il torneo con Federico Chiesa, Moise Kean, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Barella, Emil Audero, compreso il capitano Mandragora: tutti chiamati dal ct vista la loro esperienza già acquisita e maturata in Serie A.

Gli unici assenti rispetto al percorso degli ultimi anni sono i due milanisti, Gianluigi Donnarumma che ormai ha il suo posto nella Nazionale maggiore e Davide Calabria che si è infortunato nel finale di stagione con i rossoneri. Nella lista dei convocati anche Andrea Pinamonti che sta disputando il Mondiale Under 20 con la Nazionale di categoria in Polonia.

Tutti i convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento),

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (SPAL), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari),

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (SPAL), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma),

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone)

L'Italia è inserita nel Girone A, come padrone di casa e debutterà il 16 giugno al Dall'Ara di Bologna per il match contro la Spagna. Poi affronterà la Polonia il 19 giugno (sempre al Dall'Ara) e il Belgio il 22 giugno al Mapei Stadium di Reggio Emilia.