Gli Europei Under 21 partono con la sorpresa, la Polonia batte 3-2 il Belgio in rimonta

Iniziano con cinque reti nella gara inaugurale gli Europei Under 21 di calcio: a Reggio Emilia la Polonia supera il Belgio per 3-2 nella prima gara del Girone A e, in attesa di Italia-Spagna, si porta ovviamente in testa con tre punti. Diavoli Rossi ad un passo dall’eliminazione, vista la formula della rassegna e la forza delle altre squadre del raggruppamento.

Nel primo tempo passa a condurre proprio il Belgio al quarto d’ora con Leya, che approfitta di un bel passaggio rasoterra dalla sinistra di Mbenza e piazza la palla sul palo lontano battendo il portiere avversario. Col passare dei minuti però cresce la Polonia, che al 26′ pareggia con un’invenzione di Zurkowski, che trasforma un semplice appoggio di Jagiello in una palla da mettere in porta dai 25 metri con un tiro radente che si spegne nell’angolino basso di sinistra della porta belga.

Nella ripresa Polonia subito in vantaggio: al 52′ corner di Jagiello, a centro area Bielik schiaccia di testa, la palla s’impenna e va ad insaccarsi dopo aver sbattuto sotto l’incrocio dei pali. I belgi risentono del gol subito, i polacchi prendono fiducia e al 79′ con Szymanski mettono al sicuro il risultato: Zurkowski si improvvisa slalomista in area, supera due avversari, chiama il portiere all’uscita e in spaccata serve il compagno che può concludere a porta vuota. Al minuto 84 il Belgio prova a riaprire la contesa: corner di Lukebakio, Cools sale in cielo ed incorna perfettamente schiacciando nell’angolino basso di sinistra. Negli ultimi minuti la Polonia si difende con ordine e porta a casa tre punti di platino.

