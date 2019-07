I talenti Under 21 che farebbero comodo alle squadre italiane

Dani OLMO (Spagna) – Valore di mercato 20/25 milioni

Classe 1998, di proprietá della Dinamo Zagabria. Tecnico, polivalente, rapido, trequartista o seconda punta, ma anche esterno. Uno di quelli che saltá l’uomo e crea superioritá. All’Europeo ha fatto la differenza, anche entrando dalla panchina. Sarebbe un colpaccio anche per qualche big italiana.

Fornals, Olmo, Fabian Ruiz - Spagna-Francia - 2019 Euro Under 21 - Getty ImagesGetty Images

Junior FIRPO (Spagna) – Valore di mercato 20/25 milioni

Dominicano naturalizzato spagnolo, esterno a sinistra, di grande spinta. Tanta corsa, ma piede educato. Uno che in un 3-5-2 puó incantare. Nel Betis ha mostrato continuitá, nella Rojita grande carattere. Vale sui 20 milioni, è del ’96 ed è giá sul taccuino di diversi club di Premier.

Johannes EGGESTEIN (Germania) – Valore di mercato 10/15 milioni

Nato nel 1998, esterno di centrocampo di base, ma all’Europeo lo abbiamo visto anche da interno. Ha un fisico importante e veste la maglia del Werder. Ha giocato in tutte le giovanili tedesche, sempre ritagliandosi spazio e minuti. Il prezzo, per adesso, è abbordabile.

Nadiem Amiri (U21 Deutschland)Getty Images

Nadiem AMIRI (Germania) – Valore di mercato 15/20 milioni

Luca Waldschmidt si è preso la scena, ma il classe 1996 dell’Hoffenheim resta un giocatore di assoluto spessore. Attaccante, esterno, prima o seconda punta. Tecnica sublime e dribbling rapido. Se migliora in fase di conclusione, diventa un top. Per il momento si compra ancora a cifre accettabili.

Dayot UPAMECANO (Francia) – Valore di mercato 25/30 milioni

Il centrale del Lipsia non è piú una sorpresa. Ma è del 1998 e costa ancora relativamente poco, visti i prezzi attuali. Fortissimo nel gioco aereo, con doti da leader, ricorda molto Varane. Chi vuole blindare la difesa per i prossimi anni, si faccia avanti.

Dayot UpamecanoGetty Images

Dennis MAN (Romania) – Valore di mercato 5/10 milioni

20 anni, gioca nella Steaua e a Bucarest lo adorano. Esterno puro, sia a destra che a sinistra. Mancino di piede, passo rapido, uno abituato ad andare sul fondo e crossare. Nella splendida Romania di Euro 2019 ha stupito tutti.

Andrei IVAN (Romania) – Valore di mercato 5 milioni

Altro esterno rumeno, gioca nel Rapid Vienna e ha solo 22 anni. Ama partire da sinistra, è duttile, ha giá una discreta esperienza, anche a livello di coppe europee. In Serie A non sfigurerebbe. Il Bologna lo aveva sondato tempo fa.

Romania U21Getty Images

Alexandru CICALDAU (Romania) – Valore di mercato 5 milioni

Un 1997 che in mezzo al campo abbina qualitá e potenza. Calcia da fuori, ha senso della posizione e tiene corte le linee. Gioca nel Viitorul Constanța, costa poco ed è stata una delle sorprese della Romania. In patria, per stazza e doti, lo paragonano a Verratti.