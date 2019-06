Italia ancora in vita e attuale miglior seconda: Germania avanti, Danimarca eliminata

La Germania accede alle semifinali dell'Europeo U21. A Udine i tedeschi hanno chiuso al comando il Girone B pareggiando contro l'Austria (1-1) e salendo a sette punti. Germania avanti al 14' con Waldschmidt, nella ripresa il pareggio degli austriaci con il rigore di Danso (24').

La Danimarca supera 2-0 la Serbia ma non basta per continuare l'avventura. A Trieste decidono i gol nel primo tempo di Bruun Larsen (21') e nella ripresa di Rasmussen (16'). L'Italia continua ancora a sperare nella qualificazione come migliore seconda classificata, perchè in vantaggio nella differenza reti rispetto ai danesi. Il destino degli azzurrini di Di Biagio passerà dalla partita di domani sera tra Romania e Francia: in caso di pareggio, azzurrini fuori.