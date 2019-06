Italia, che beffa: gli azzurrini dominano e tirano 30 volte, ma vince la Polonia 1-0

La classica partita maledetta, stregata. L'Italia perde al Dall'Ara e viene beffata dal catenaccio polacco. Non sono bastate le tantissime occasioni, un gol annullato, un palo colpito. A spuntarla é stata la squadra meno quotata, premiata dal guizzo di Bielik. Ora una vittoria contro il Belgio potrebbe non bastare, visto che in semifinale si qualifica la prima di ogni gruppo, piú la migliore seconda dei tre gironi. Sabato a Reggio Emilia scopriremo il destino azzurro.

LA CRONACA

Nel primo tempo domina l'Italia. Trascinata da un Chiesa in stato di grazia, l'Under azzurra crea almeno tre nitide occasioni per sbloccare il match: un destro di Chiesa di poco fuori, un sinistro ravvicinato di Chiesa respinto da Grabara e un clamoroso errore col mancino di Mandragora a centro area, su servizio di...Chiesa. La Polonia al primo vero tentativo passa. Punizione dal limite respiinta, palla a Bielik, che calcia col mancino, Meret non é perfetto, tocca, ma la palla lambisce il palo ed entra. 0-1 e beffa atroce per gli azzurri. L'Italia reagisce e prima dell'intervallo pareggia: il gran gol di Orsolini, peró, viene annullato per fuorigioco. Al 45' gli azzurrini si trovano sotto di una rete.

Cutrone Italia Polonia Under 21Getty Images

Ad inizio ripresa Di Biagio toglie Orsolini (problema alla spalla) ed inserisce Kean. Al 53' Chiesa calcia magistralmente al volo col mancino, ma trova un grande Grabara a negargli ancora una volta la prodezza. Il portiere polacco é reattivo anche su una violenta punizione di Dimarco. L'Italia ci prova, mentre la Polonia si rende pericolosa in contropiede con l'ex sampdoriano Kownacki. Al 75' Pellegrini spara un bolide da fuori col destro e centra in pieno il palo alla destra di Grabara. Gli attacchi finali dell'Italia non servono a nulla, vince la Polonia 1-0.

LA STATISTICA CHIAVE

31 conclusioni per l'Italia stasera, ben 19 in piú rispetto alle 12 tentate contro la Spagna.

IL MIGLIORE

Federico CHIESA - Scatenato nel primo tempo. Manda al tiro Pellegrini, Mandragora e Barella, va vicino al gol tre volte. Nella ripresa Grabara gli nega una prodezza: aveva calciato al volo col mancino. Encomiabile.

IL PEGGIORE

Rolando MANDRAGORA - Si divora un gol clamoroso nel primo tempo, piazzando a lato un mancino semplice semplice a centro area. In generale poco preciso e poco presente.

IL TWEET

IL TABELLINO di Italia-Polonia 0-1

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong (Dal 81' Zaniolo), Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora (Dal 57' Tonali), Lo. Pellegrini; Orsolini (Dal 46' Kean), Cutrone, Chiesa. All. Di Biagio

POLONIA (5-3-2): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello (Dal 55' Michalak), Dziczek, Zurkowski; Kownacki (Dal 76' Buksa), Szymanski. All. Czesław Michniewicz

Arbitro: Aleksey Kulbakov (Bie)

Gol: 40' Bielik (P)

Ammoniti: Dziczek, Kownacki, Zaniolo, Buksa