Italia Under 21, il verdetto più amaro: azzurrini eliminati dagli Europei!

Finiscono nel modo più amaro gli Europei dell'Italia Under 21. Gli azzurrini di Gigi Di Biagio, indicati tra i favoriti in un'edizione storica disputata per la prima volta in casa, hanno visto la loro corsa concludersi nella prima fase. Il secondo posto nel Girone A alle spalle della Spagna non è bastato a staccare il pass per le semifinali. Una delusione cocente per Federico Chiesa e compagni che pagano a caro prezzo la rocambolesca sconfitta rimediata alla seconda giornata contro la Polonia allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Non vinciamo gli Europei dal 2004

L'Italia, che ancora oggi è la Nazionale più titolata a livello Under 21 avendo vinto ben 5 edizioni, prosegue così la sua astinenza: gli azzurrini, infatti, non vincono il titolo europeo ormai da 15 anni ovvero da quando, a Germania 2004, trionfarono in finale a Bochum battendo 3-0 la Serbia grazie ai gol di De Rossi, Bovo e Gilardino. Nelle 7 edizioni successive prima di quella organizzata in casa, l'Italia era riuscita a centrare la finale solo in un'occasione, nel 2013 in Israele quando venne travolta per 4-2 dalla Spagna.