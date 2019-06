Italia Under 21, la sconfitta contro la Polonia dimostra che l’entusiamo è il nostro miglior nemico

Va a finire sempre così. Ci esaltiamo, sventoliamo le nostre bandiere inamidate e poi il silenzio, black-out. Siamo andati tutti a controllare la data di scadenza del passaporto dopo il 3-1 dell’Italia Under 21 contro la Spagna, nella gara d’esordio dell’Europeo, auspicando un’agevole qualificazione alle semifinali, e quindi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Poi la cruda realtà, palesatasi sotto forma di una Polonia all’italiana, coriacea, invalicabile e, soprattutto, squadra. Ha tirato 8 volte la formazione di Michniewicz, centrando la porta in sole 3 occasioni: una, fatale, conclusione è bastata da parte di un centralone di 190 centimetri, riadattato a mediano davanti alla difesa per tornare con i piedi sulla Terra. Bielik complica i piani della banda di Di Biagio, che da giovani e dannati devono trasformarsi in ragionieri da scrivania, visto che una vittoria sul Belgio nell’ultimo turno potrebbe non bastare.

La delusione di Moise Kean: ancora a secco in questo Europeo U-21, Italia, Getty ImagesGetty Images

Cosa non è andato?

Sottotono sotto porta

Dicevamo, sono bastati 3 tiri nello specchio, nemmeno tanto irresistibili per ridimensionare i 31 tentativi della formazione di casa. Trentuno: ci hanno provato tutti tranne Adjapong e Zaniolo (tralasciando Meret, ovviamente) per intenderci. Cutrone ha giocato l’inezia di 18 palloni, passando i suoi 90 minuti a cercare una collocazione nel mezzo del muro polacco. Più frizzanti, ma sempre poco concreti, i 45 minuti di Moise Kean, a cui spetta l’ingrato compito di aggiungere valore all’undici iniziale per la fisicità e gli strappi a cui ci ha abituato. L’alibi, costituito dal palo di Pellegrini e dal gol annullato ad Orsolini, è debole per nasconderci dietro il cliché di una serata “storta”.

Cervello spento e pochi cross

Oltre alla poca incisività sotto porta (solo 5 i tiri ne bersaglio grosso), è mancato l’apporto dei terzini a fronte delle corsie laterali praticamente sgombrare sia per il lavoro degli esterni d’attacco, sia per la grande densità in mezzo al campo degli avversari, concentrati più a riempire l’area e a non far giocare il telentuoso centrocampo composto da Barella, Mandragora e Pellegrini. Dimarco e Adjapong non hanno rifornito mai in maniera concreta gli alfieri in area, gettando ogni pallone in pasto alla retroguardia governata da Grabara. Al centro dell’antipatica caccia ai colpevoli ci va sicuramente il centrocampista dell’Udinese, capitano e talismano della rappresentativa azzurra. È mancata soprattutto lì la Nazionale, imballata come nell’avvio contro la Spagna, davanti ad una Polonia umile e pienamente conscia dei propri mezzi, schierata con un 4-5-1 catenacciaro ad effetto soporifero per l’inventiva del nostro cervello in mediana. Male anche Zaniolo, inserito a dieci minuti dalla fine per aggiungere centimetri e tecnica per riagguantare il punteggio: il suo ingresso è nervoso ed evanescente, al punto di guadagnarsi un’ammonizione che gli costerà il match contro il Belgio.

Ora che si fa?

Sabato c’è da battere il Belgio sperando che la Spagna riesca a superare la Polonia con uno o due gol di scarto. In questo caso sarebbe arrivo a pari punti in testa al Girone A, con l’Italia in vantaggio per la classifica avulsa. Resta anche la soluzione della migliore seconda – quarto e ultimo pass per la fase successiva – sperando che le altre seconde non superino quota 6, con una differenza reti migliore della nostra.

Bisogna restare aggrappati a Federico Chiesa, sperando che Di Biagio riesca a trovare una quadra in questo ricco arsenale. Una soluzione potrebbe essere quella di avvicinare Kean a Cutrone nel cuore dell’area e riassegnare la fascia destra a Calabresi, bene nella sfida contro le Furie Rosse. La disfatta è uno scenario possibile, ma non certo: non superare i gironi dell’Europeo disputato in casa, con una della Nazionali Under 21 più forti degli ultimi anni, sarebbe un vero peccato. La conquista del titolo non è il punto focale, non ci aspettiamo caroselli per le strade nel caso in cui Mandragora dovesse sollevare la coppa. Sarebbe triste non essere rappresentati a Tokyo 2020, col rimorso di aver perso un’opportunità pagando il fatto di essere semplicemente stati i favoriti.