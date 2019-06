Kean e Zaniolo in ritardo alla riunione, fuori rosa contro il Belgio? Caos Under 21

L'ufficio stampa della Federazione italiana non conferma né smentisce, ma la notizia trapelata dai media romani comincia a circolare vorticosamente: Nicolò Zaniolo e Moise Kean sarebbero arrivati in ritardo alla riunione tecnica pre Italia-Belgio (sfida decisiva ai fini della qualificazione per gli azzurrini di Di Biagio) e pertanto il commissario tecnico avrebbe deciso di estromettere entrambi dalla sfida contro i Diavoli Rossi del Mapei Stadium. Se Zaniolo sarebbe stato in ogni caso fuori causa per squalifica, l'attaccante della Juventus era in predicato di partire dal primo minuto assieme a Chiesa e Cutrone.

Il mistero resta al momento insoluto, ma dalla Federazione fanno sapere che a fine partita sapremo tutti i risvolti del "caso": Zaniolo e Kean, amici inseparabili nonché compagni di stanza, alla vigilia della kermesse continentale organizzata proprio in Italia erano stati indicati un po' da tutti come i leader tecnici della Nazionale di Di Biagio. Nazionale costretta ora all'impresa per centrare le semifinali, in un contesto di caos assoluto o quasi (ricordiamo che Riccardo Orsolini salterà il match per un infortunio alla spalla): i compagni di Zaniolo e Kean riusciranno a compattarsi facendo muro?