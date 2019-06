Si apre con un altro risultato sorprendente la seconda giornata degli Europei Under 21. Nella splendida cornice dello Stadio Nereo Rocco di Trieste, la Serbia è stata infatti nettamente sconfitta dall'Austria con il risultato di 2-0 nell'incontro inaugurale del Girone B. La formazione della nuova stella del Real Madrid Luka Jovic si presentava all'appuntamento da imbattuta nelle qualificazioni, ma ha deluso le aspettative facendosi mettere sotto fin dalle prime fasi dell'incontro dalla squadra di Gregoritsch che ha vinto con pieno merito per la qualità del gioco espresso. L'Austria passa in vantaggio al 37' grazie alla ribattuta in rete di Wolf dopo il palo colpito da Horvath. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma dopo un breve consulto alla VAR il direttore di gara convalida il gol. Jovic prova a caricarsi sulle spalle la squadra nella ripresa e colpisce la traversa su assist di Radonjic, ma la Serbia non si risveglia. La compagine austriaca riprende il controllo del gioco e crea diverse occasioni per il raddoppio: prima Honsak spreca da ottima posizione, quindi Schlager si trova da solo davanti al portiere serbo ma non trova la via del gol. L'episodio che decide l'incontro si verifica al 75' quando l'arbitro torna al VAR per decretare l'espulsione di Jovanovic dopo una bruttissima entrata su Wolf, costretto a lasciare il campo in barella. Sugli sviluppi del calcio di punizione Horvath firma il raddoppio che chiude definitivamente la partita e regala 3 punti fondamentali all'Austria.

La Germania parte con il piede giusto

Pronostico rispettato nella seconda sfida del Girone B disputata alla Dacia Arena di Udine dove la Germania campione in carica non delude le aspettative superando in maniera piuttosto agevole la Danimarca. Il grande protagonista della serata è Marco Richter, attaccante dell'Augsburg, che mette a segno una doppietta e confeziona l'assist per il terzo sigillo prima del gol della bandiera di Skov per il definitivo risultato di 3-1. La formazione allenata da Stefan Kuntz raggiunge quindi l'Austria in vetta alla classifica a quota 3 punti dopo la prima giornata. Dopo una partenza su ritmi decisamente compassati da parte di entrambe le squadre, la partita si accende con il vantaggio tedesco: splendida combinazione tra Oztunali ed Eggestein e pallone che arriva sui piedi di Richter, l’attaccante non sbaglia approfittando di una leggera deviazione di Nelsson e insacca all’angolino basso. La reazione danese tarda ad arrivare e il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa Skov prova ad accendersi, ma un ottimo intervento di Nubel impedisce il pareggio. Nel momento migliore della Danimarca arriva il raddoppio: retropassaggio sciagurato di Pedersen sul quale Richter si avventa per trafiggere ancora il portiere avversario al 52′. La ripartenza perfetta chiusa da Waldschmidt scrive la parola fine sull’incontro al 65′ e nel finale Skov sigla su rigore il gol del 3-1.