"La percezione è che c'è tanto entusiasmo, l'amore della gente nei nostri confronti è incredibile. I ragazzi non erano ancora nati ma stiamo rivivendo un po' Italia '90, dove c'era questo entusiasmo, questa voglia di appartenenza". Così Luigi Di Biagio, commissario tecnico della Nazionale Under 21, alla vigilia della sfida con la Polonia, secondo impegno del girone dell'Europeo. Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria con la Spagna all'esordio: "La gente ha voglia di festeggiare, noi dobbiamo sfruttare questo momento. Quello che è successo l'altra sera non lo avevo mai vissuto, vedere tutte queste bandierine mi ha lasciato esterrefatto", ha spiegato il mister azzurro in conferenza stampa. "Dobbiamo cavalcare l'onda, non ci dobbiamo fermare, dobbiamo avere la fame e la voglia per arrivare fino in fondo. Sono sensazioni positive", ha aggiunto.

Il pensiero sul caso Totti

" Una mia idea ce l'ho e ne ho già parlato con Francesco. Non so, da fuori sembra come se si vogliano fare del male. Dopo quello che è successo con De Rossi, non capisco perchè succedano certe cose. Negli ultimi mesi Totti, parlandoci, lo vedevo coinvolto: parlava di direttori sportivi, giocatori, allenatori. Lo vedevo presente, un Totti diverso dall'ultimo anno e mezzo. Mi dava la sensazione di un Totti pronto per iniziare un certo tipo di percorso. Ora non lo so cosa sia successo, ma è un peccato per i tifosi della Roma "